Nuovo direttore artistico al Carnevale di Palma Campania: Lombardo guida la festa.

Il Carnevale di Palma Campania accoglie Luca Lombardo come nuovo direttore artistico, una designazione ufficializzata in un incontro che ha visto la presenza del sindaco Nello Donnarumma e dei vertici della Fondazione Carnevale.

La nomina segna un capitolo significativo nell’evoluzione di una festa profondamente radicata nel tessuto sociale e culturale del territorio.

Lombardo, figura di spicco nel panorama artistico contemporaneo, con un curriculum eclettico che spazia dal teatro alla televisione, fino alla progettazione di eventi culturali di rilevanza internazionale, assume un ruolo cruciale nella direzione artistica del Carnevale.

La sua visione si configura come un ponte tra la solennità della tradizione e la necessità di una rinnovata vitalità espressiva.

Non si tratta di una rottura, bensì di un’interpretazione aggiornata, in grado di onorare le Quadriglie, pilastri imprescindibili dell’identità palmese, e di proiettarle verso un futuro di maggiore visibilità e risonanza globale.

Il Carnevale di Palma Campania, erede di oltre un secolo di storia, trascende la mera celebrazione popolare per configurarsi come un vero e proprio rito collettivo, un archivio vivente di memorie e valori che definiscono la comunità.

La nuova direzione artistica si impegna a preservare questa eredità, elevandola attraverso un approccio che integra rispetto per il passato e audace innovazione.

L’obiettivo non è solo quello di intrattenere, ma di suscitare emozioni, stimolare riflessioni e rafforzare il senso di appartenenza.

La progettualità si coniuga quindi con lo spettacolo, in un intreccio armonioso che mette al centro la qualità estetica e l’impegno civico.

Si punta a coinvolgere attivamente la cittadinanza, creando un processo partecipativo che valorizzi le competenze locali e favorisca l’emergere di nuove forme espressive.

Questa edizione, guidata da Lombardo, si inserisce in un più ampio progetto di rilancio culturale e comunicativo, un’iniziativa corale promossa congiuntamente dal Comune e dalla Fondazione Carnevale, volta a consolidare il Carnevale di Palma Campania come un evento di primaria importanza nel panorama delle feste tradizionali campane e italiane.

Si auspica che la sua direzione artistica contribuisca a ridefinire i confini dell’esperienza carnevalesca, trasformandola in un laboratorio di creatività e un veicolo di promozione del territorio.