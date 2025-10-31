Oltre il Sipario: Un Viaggio nel Cuore del Teatro Napoletano

La quarta edizione di “Oltre il Sipario”, l’ambiziosa rassegna promossa dall’associazione Napoli Opera House, si configura come un viaggio immersivo nel cuore pulsante del teatro, un omaggio vibrante alle figure artistiche che ne animano l’esistenza dietro le quinte e una celebrazione in memoria del talento dello scenografo napoletano Aldo De Lorenzo.

Più che una semplice stagione concertistica, “Oltre il Sipario” si propone come un’esplorazione multidisciplinare, un ponte tra le diverse forme d’arte che convergono nel palcoscenico, dal canto alla danza, dalla scenografia all’illuminotecnica.

La rassegna, che si svolgerà presso il suggestivo Villino Manina, si distingue per la sua progressiva evoluzione, consolidandosi come un punto di riferimento nel panorama musicale napoletano.

Nata come un progetto audace, con una forte valenza di rigenerazione culturale, mirava a ristabilire un legame più diretto tra il pubblico e la musica d’autore, spesso percepita come distante e elitaria.

Oggi, la scommessa è ampiamente vinta, testimoniata da un crescente numero di spettatori affezionati, desiderosi di scoprire non solo le interpretazioni musicali, ma anche le storie umane e artistiche che si celano dietro di esse.

L’edizione 2025/2026 offrirà un caleidoscopio di esperienze sonore, spaziando dalla raffinatezza della musica da camera barocca e romantica alle ritmiche appassionanti delle sonorità latinoamericane, fino all’energia contagiosa del jazz.

Ogni concerto sarà un’occasione unica per approfondire il ruolo cruciale delle maestranze teatrali: il regista, architetto dell’azione scenica; lo scenografo, creatore di mondi; il costumista, narratore attraverso l’abbigliamento; il light designer, pittore della luce; e il direttore d’orchestra, tessitore di suoni.

Il percorso musicale si aprirà con il fascino delicato della musica da camera interpretata da Dora Cantella e Luis Maria Gonzalez Jimenez, per poi proseguire con la suggestiva interpretazione delle Melodie Armene da parte del soprano Rosy Anoush Svazlian e del pianista Francesco Pareti.

Il concerto successivo, il 14 dicembre, vedrà il baritono Sergio Vitale, il violinista Guido Esposito e il pianista Giuseppe Aprea ripercorrere i sentieri della musica da camera tra Ottocento e Novecento.

Il nuovo anno si aprirà con un omaggio a Richard Wagner, non solo attraverso l’esecuzione di brani pianistici a cura di Filippo Tenisci, ma anche attraverso una discussione stimolante, incentrata sul libro “Richard Wagner, il cane e il pappagallo” di Valerio Vicari, guidata da Massimo Lo Iacono.

Marcos Madrigal, virtuoso del piano solo, trasporterà il pubblico in un viaggio alla scoperta delle sonorità latinoamericane.

“La compagnia degli affetti”, con il concerto “Furori e ardori amorosi”, esplorerà le sfaccettature dell’amore attraverso la musica.

La celebrazione della Festa della Donna si arricchisce del concerto “Le Iside del Maestro”, un’analisi del ruolo femminile nell’opera di Giacomo Puccini, con la partecipazione di Andrea Tarantino, Marialuisa Lattante e Antonino Caracò.

“Frou-frou et chansons” vedrà il soprano Giusy Tiso e Francesco Pareti interpretare melodie francesi, mentre “La donna velata” offrirà un’esperienza intima e suggestiva, con Anna Rosaria Valanzuolo al pianoforte e Angela Luglio al soprano.

La stagione si concluderà con l’energia contagiosa del “Pamina Chauveau Swingin’ 5tet”, portando l’atmosfera vibrante del jazz a suggellare un percorso artistico ricco di emozioni e scoperte.

“Oltre il Sipario” si conferma, quindi, come un laboratorio culturale vivace e stimolante, capace di coniugare tradizione e innovazione, divulgazione e approfondimento.