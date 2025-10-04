PalaSele Eboli: Una Stagione Concerti Ricca di Stelle!

Un Autunno e Primavera di Emozioni: La Stagione Concerti al PalaSele di Eboli si IlluminaIl PalaSele di Eboli si appresta ad accogliere una stagione concerti straordinaria, orchestrata da Anni 60 Produzioni, che promette un caleidoscopio di generi e artisti di spicco.

Un cartellone di eventi, esteso dal tardo autunno 2025 fino alla primavera del 2026, con proiezioni artistiche che si proiettano anche al 2027, testimonia l’impegno del centro eventi nel diventare un polo attrattivo per il panorama musicale nazionale.

Il sipario si alzerà il 14 ottobre con il tanto atteso ritorno dei Negramaro, che dopo sei anni riempiranno il palasport con la potenza delle loro performance.

A seguire, il 18 ottobre, Eboli sarà tappa del primo tour mondiale di Salmo, un’occasione imperdibile per i fan del rapper.

Marco Mengoni, artista dalla voce inconfondibile, regalerà ben tre date (2, 4 e 5 novembre) con la leg italiana del “Live in Europe 2025”, un trionfo annunciato che ha già visto esaurirsi la prima data.

L’energia di Elodie, reduce dal successo dei palcoscenici milanesi e napoletani, illuminerà il 8 novembre con l’”Elodie Show 2025″, un’esperienza live che segna la sua prima volta al PalaSele.

Elisa Palasport Live 2025, il 18 novembre, riporterà Elisa sui palazzi dopo un’assenza di sette anni, un ritorno che celebra la sua evoluzione artistica.

Marracash, reduce da trionfi negli stadi, intraprenderà il “MarraPalazzi25” il 28 novembre, un’ambiziosa tournée che lo vedrà conquistare anche i palazzetti.

Il 2 dicembre, Annalisa aprirà un nuovo capitolo della sua carriera con “Capitolo I”, un concerto che promette un’immersione emotiva nella sua narrazione musicale.

A chiudere il 2025, il 19 e il 5 dicembre, Luchè offrirà una doppia data, un’occasione unica per celebrare il suo percorso artistico.

Il 2026 si aprirà con Achille Lauro (4 marzo), che darà il via al “Palazzetti Live 2026” proprio dal PalaSele, e proseguirà con Olly e il suo “Tutta vita tour” (28 marzo), un’esperienza live inedita per il cantautore.

La primavera sarà dominata da eventi di ampio respiro: il ritorno di Renato Zero con “L’orazero in tour” (4 aprile), che riabbraccerà il suo pubblico a Eboli, e l’attesissima riproposizione di “Notre Dame De Paris” (18 e 19 aprile), un’opera che ha conquistato il mondo.

Blanco porterà il suo primo tour nei palazzetti (5 maggio), concludendo il cartellone con Elisa e un ritorno annunciato per il 9 maggio.

Il sipario si chiuderà, per il momento, con Laura Pausini e il suo “Io canto world tour” (9 novembre 2027), un evento che consolida il PalaSele come piattaforma di eccellenza per la musica italiana e internazionale.

La ricca programmazione, che mescola artisti affermati e nuove promesse, testimonia l’impegno del PalaSele nel fornire al suo pubblico un’esperienza musicale di altissimo livello.