Palazzo d’Avalos: Un’Anima Ritrovata a Procida

Palazzo d’Avalos: un’anima ritrovata tra storia, memoria e comunitàPalazzo d’Avalos, imponente testimonianza del Rinascimento che domina il Golfo di Napoli, si rivela al visitatore con una nuova luce. Da edificio rinascimentale a luogo di detenzione per secoli, il palazzo custodisce un patrimonio complesso, fatto di storie intrecciate e identità stratificate. Oggi, un innovativo percorso espositivo, distribuito al piano terra, ne valorizza la ricchezza materiale e immateriale, restituendo alla comunità un luogo simbolo, troppo a lungo sigillato nel tempo.L’intervento si inserisce nel progetto “Ecosistema Palazzo d’Avalos”, finanziato dalla Fondazione CDP e promosso dalla Cooperativa Sociale Immaginaria, un’iniziativa che ambisce a riqualificare il complesso e a integrarlo pienamente nel tessuto sociale e culturale dell’isola. Il progetto non si limita alla mera conservazione: mira a creare un ponte tra passato e presente, offrendo una narrazione coinvolgente e accessibile.Attraverso un allestimento curato dallo studio di architettura Aidna, il visitatore è guidato in un viaggio emozionale, che lo immerge nell’atmosfera degli anni bui del carcere. Oggetti di uso comune – registri, divise, letti – emergono come testimoni silenziosi, risvegliando la memoria di chi ha vissuto all’interno delle mura. Ricostruzioni fedeli delle camerate comuni e della sala del medico contribuiscono a creare un’esperienza immersiva, capace di evocare il senso di isolamento e la speranza di redenzione che hanno animato quegli spazi.Una collaborazione preziosa con la casa circondariale di Poggioreale ha permesso di recuperare antichi registri, documenti che offrono uno sguardo inedito sulla vita carceraria e sulle relazioni tra detenuti e sorveglianti. Accanto a questo, la mostra permanente “Non ho aspettato altro che il giorno pieno”, ispirata a un verso tratto da “L’isola di Arturo” di Elsa Morante, ricostruisce la storia del carcere attraverso una molteplicità di materiali: fotografie d’epoca, racconti, cimeli e manufatti.Questi ultimi rappresentano una peculiarità del patrimonio di Palazzo d’Avalos: i detenuti, grazie a iniziative di reinserimento sociale, realizzavano oggetti artigianali che venivano esposti e venduti alla comunità procidana in occasione di “Mostre Mercato”. Velieri in fiammiferi, biancheria da notte, piccoli oggetti di chincaglieria: ogni famiglia dell’isola conserva almeno un ricordo tangibile di quei laboratori di creatività e ingegno.L’esposizione svela, per la prima volta, aspetti meno noti della vita carceraria, come momenti di svago, spettacoli teatrali e visite di personalità illustri. Un contributo esclusivo è offerto dalle fotografie di Mimmo Jodice, pubblicate su Il Mattino negli anni ’80, che immortalano la struttura con uno sguardo intenso e poetico.Il sindaco di Procida, Dino Ambrosino, sottolinea come questo intervento rinsaldi il legame tra il complesso di Palazzo d’Avalos e la comunità insulare, trasformandolo in un attrattore culturale di rilevanza nazionale. Marco Lauro e Valentina Schiano Lomoriello, curatori della direzione artistica, spiegano come il nuovo allestimento sia stato concepito per rendere il percorso più lineare e accessibile, integrando contenuti complementari e arricchendo le ricostruzioni esistenti.Salvatore Scandurra, architetto di Aidna, descrive Palazzo d’Avalos come un “sistema aperto di ambienti”, caratterizzato da una commistione di orizzonti e isolamento. La sensazione di connessione con l’esterno, pur attraverso sbarre e finestre, rivela la capacità degli spazi di evocare ricordi e di stimolare l’immaginazione. L’allestimento, quindi, è una rilettura di questi sguardi, una ricostruzione dell’atto di osservare attraverso le fessure delle mura, per contemplare i sogni e le storie che oggi si rivelano come preziosi oggetti di memoria.