Pappano e i giovani di Sanità: musica, speranza e futuro.

Questa mattina, l’Auditorium Parco della Musica ha ospitato un incontro carico di significato, con un pubblico selezionato chiamato ad assistere alle prove del maestro Antonio Pappano.

Le prove sono in preparazione dei concerti che il direttore terrà il 30, 31 ottobre e 2 novembre, nell’ambito della stagione sinfonica di Santa Cecilia.

Al centro dell’attenzione, l’associazione “Sanità Assemble”, un vibrante ecosistema musicale nato nel cuore del Rione Sanità, che oggi estende la sua presenza anche nel quartiere Forcella.

Accompagnando i giovani musicisti, il presidente Antonio Lucidi e il compianto padre Antonio Loffredo, figura iconica del tessuto sociale e religioso del Rione Sanità, hanno rappresentato un punto di riferimento cruciale per l’iniziativa.

La sua figura, profondamente radicata nella comunità, ha ispirato anche la popolare fiction Rai “Noi del Rione Sanità”, che ha saputo catturare l’essenza e la resilienza di un intero quartiere.

Il progetto, fondato nel 2008 e sostenuto da Altra Napoli EF, trae ispirazione dal celebre modello educativo venezuelano “El Sistema”, un approccio pedagogico che ha dimostrato, con risultati tangibili, il potere trasformativo della musica.

L’obiettivo primario è offrire a giovani provenienti da contesti fragili un’opportunità unica: avvicinarli alla musica, non solo come strumento di espressione artistica, ma come motore di crescita personale e di coesione sociale.

“Sanità Assemble” non si limita all’apprendimento tecnico strumentale; il progetto mira a coltivare valori fondamentali come la disciplina, il rispetto reciproco, l’importanza del lavoro di squadra e la fiducia nelle proprie potenzialità.

La musica, in questo contesto, diventa un potente antidoto alla povertà educativa, un catalizzatore di speranza e un mezzo per costruire un futuro migliore, dove i giovani possano emergere dalle difficoltà e contribuire attivamente al benessere della propria comunità.

Il vivo scambio di domande, consigli e curiosità che si è verificato alla fine delle prove ha sottolineato un legame profondo tra il maestro Pappano e i giovani musicisti, un momento di condivisione e di ispirazione reciproca, testimoniando il potenziale trasformativo della musica come linguaggio universale capace di superare barriere e di unire culture.