Parentesi: Umorismo e Riflessioni sulla Genitorialità a Napoli

“Parentesi”, il nuovo atto scenico firmato da Enzo Iuppariello e Monica Lima, collettivamente noti come Arteteca, irrompe sulla scena teatrale con una proposta inedita: una commedia corale che trascende la mera leggerezza, pur mantenendo intatto il marchio distintivo di umorismo corrosivo e osservazione acuta tipico del duo.

Più che una semplice performance comica, “Parentesi” si configura come un prisma attraverso cui rifrangere le dinamiche relazionali contemporanee, le nevrosi sociali e le ambivalenze del desiderio di genitorialità, il tutto immerso in un contesto napoletano vibrante e ricco di contraddizioni.

La piece, frutto di una scrittura condivisa tra Iuppariello, Lima e il regista Ciro Ceruti, narra il percorso di una coppia alle prese con il sogno di allargare la famiglia.

Un desiderio semplice si trasforma in un intricato labirinto di incomprensioni, guasti tecnologici inaspettati e incontri bizzarri con figure emblematiche: da camorristi affabili, con un’eleganza che contrasta con la loro natura, ad assistenti sociali animati da una fede incrollabile, rappresentando l’estremismo in ogni sua forma.

La narrazione si avvale di un linguaggio diretto, intriso di vernacolo napoletano, che amplifica l’effetto straniante delle situazioni comiche e ne sottolinea l’universalità dei temi affrontati.

Dopo un percorso di prove e debutti di successo in diverse località della provincia napoletana, “Parentesi” approda ufficialmente al Teatro Troisi di Napoli, a partire dal 6 novembre, per una programmazione che prevede spettacoli doppi nei fine settimana.

Il cartellone nazionale proseguirà con tappe significative a Ponticelli, Castel Volturno e Roma (Parioli), per poi espandersi in un tour che toccherà le principali città italiane nel corso del 2026.

Questa ambiziosa tournée testimonia la crescente popolarità del duo Arteteca e la loro capacità di intercettare le sensibilità del pubblico contemporaneo.

Il cast, oltre a Iuppariello e Lima, è arricchito dalla presenza di interpreti di grande talento: Luisa Esposito, Enzo Varone, Antonio Vitale e Luca Tarantino, ciascuno dei quali contribuisce a delineare un quadro corale vivido e variegato.

Le musiche originali di Alessandro Crescenzo accompagnano le vicende, creando un’atmosfera suggestiva e coinvolgente.

Francesco Ronca affianca Ciro Ceruti nell’assistenza alla regia, mentre Francesco Fiengo firma le fotografie di scena.

“Parentesi” è una produzione Nana’s srl, un’etichetta che si distingue per la sua attenzione alla qualità e all’innovazione nel panorama culturale italiano.