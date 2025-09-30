Pinocchio rivisitato: Nocera svela una nuova interpretazione a Napoli.

Al Campania Libri Festival, il 2 ottobre alle ore 19:45 nella suggestiva cornice della Sala del Paginone del Palazzo Reale di Napoli, si svela al pubblico una nuova, inedita prospettiva sulle *Avventure di Pinocchio*.

Si tratta di una rielaborazione illustrata del capolavoro di Carlo Collodi, firmata dall’artista Antonio Nocera, un progetto di grande respiro sostenuto da istituzioni di primaria importanza come la Fondazione Nazionale Carlo Collodi, Unicef e l’Archivio Antonio Nocera.

Questa edizione speciale, concepita per celebrare il bicentenario della nascita del celebre autore toscano, rappresenta il culmine di un percorso artistico pluridecennale, un’indagine profonda e originale sull’opera di Collodi che Nocera ha portato avanti con passione e maestria.

L’artista non si limita a reinterpretare visivamente i personaggi e le scene del romanzo, ma ne esplora il significato intrinseco, l’universalità dei temi trattati: la crescita, la responsabilità, l’importanza della parola data, la redenzione.

L’incontro con il pubblico sarà arricchito da un reading a cura dell’attrice Francesca Romana Bergamo, che darà voce alla magia e all’emozione della storia.

Un dialogo stimolante vedrà Antonio Nocera confrontarsi con figure chiave del panorama culturale italiano: Pier Francesco Bernacchi, presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, custode e interprete del lascito collodiano; Rosanna Romano, direttore generale per le Politiche culturali e il turismo della Regione Campania, promotrice dell’arte e della cultura sul territorio; e Armida Filippelli, assessore regionale alla Formazione professionale, attenta a valorizzare i talenti e le competenze locali.

A moderare il confronto sarà Domenico Semplice, presidente dell’associazione Passaggio a Nord Est, già collaboratore di Nocera in progetti espositivi di successo.

Antonio Nocera, nato a Caivano nel 1949, è un artista di fama internazionale, riconosciuto per la sua eclettica produzione che spazia tra pittura, scultura e installazione.

La sua formazione accademica, maturata all’Accademia di Belle Arti di Napoli, ha gettato le basi per un percorso artistico ricco di sperimentazione e innovazione.

L’esperienza romana, milanese e parmense ha contribuito a forgiare un linguaggio artistico personale, capace di fondere tradizione e contemporaneità.

L’esposizione delle sue opere in prestigiose sedi, dall’Inghilterra alla Francia, dal Belgio al Medio Oriente, testimonia il suo successo e la sua influenza nel panorama artistico globale.

Il recente sodalizio con la SSC Napoli, che lo vede impegnato nella creazione di opere d’arte destinate ai doni ufficiali del club, segna un ulteriore capitolo significativo della sua carriera.

Il progetto “Pulcinella on the World”, un omaggio al folclore napoletano donato al Manchester City, è solo il primo tassello di una serie di creazioni artistiche che celebrano la storia, i valori e l’identità del Napoli, trasformando ogni opera in un potente simbolo di arte e cultura partenopea, un ponte tra il calcio e l’eccellenza artistica.

L’iniziativa si configura come un esempio virtuoso di come l’arte possa contribuire a valorizzare il patrimonio culturale e a promuovere l’immagine della città di Napoli nel mondo.