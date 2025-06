Placido Domingo a Capri: Gala e Omaggio al Premio Faraglioni

Il leggendario tenore Placido Domingo sarà il protagonista dell’edizione tricesimale del Premio Faraglioni Capri, un riconoscimento prestigioso che celebra figure di spicco nel panorama artistico e culturale italiano e internazionale. La cerimonia, un evento di gala che trascende la semplice premiazione, si svolgerà il 9 settembre presso il Teatro del Grand Hotel Quisisana, un’icona di eleganza e storia dell’isola azzurra.Questo premio non è solo un tributo alla carriera straordinaria di Domingo, che ha incarnato l’eccellenza lirica per decenni, ma anche un’occasione per ripercorrere la storia e il significato del Premio Faraglioni stesso. Fondato da Capri Arte dei Fratelli Damino, l’appuntamento annuale si è evoluto in un vero e proprio collante tra diverse forme d’arte, riconoscendo non solo musicisti, ma anche personalità influenti nel cinema, nella televisione, nel giornalismo e nel teatro. L’elenco dei destinatari passati del Premio Faraglioni, un vero e proprio pantheon della cultura italiana, testimonia la sua capacità di individuare e onorare figure che hanno lasciato un’impronta indelebile nel nostro immaginario collettivo. Da Carla Fracci, ballerina di ineguagliabile grazia e talento, a Bruno Vespa, giornalista e volto noto del panorama televisivo, passando per i pionieri del cinema come Dino de Laurentis e la magnetica Claudia Cardinale, fino ai maestri della comicità e dell’intrattenimento come Gigi Proietti, Renzo Arbore, Pippo Baudo, Lino Banfi e Giancarlo Giannini, il premio ha abbracciato un’ampia gamma di talenti che hanno contribuito a definire l’identità culturale del nostro Paese. L’aggiunta di Lucio Dalla e Riccardo Cocciante sottolinea ulteriormente la vocazione musicale del premio, accogliendo voci che hanno saputo interpretare e raccontare l’anima italiana con passione e innovazione.La serata del 9 settembre si preannuncia un evento imperdibile, con una performance dal vivo di Placido Domingo che promette di emozionare il pubblico e un omaggio a lui dedicato da una serie di ospiti nazionali e internazionali. Più che una semplice premiazione, sarà un’esperienza immersiva nella bellezza, nell’arte e nella cultura, un momento di celebrazione del talento e un’occasione per rafforzare il legame tra Capri, un’isola simbolo di raffinatezza e bellezza, e il mondo dello spettacolo. L’evento si configura come un ponte tra generazioni, un dialogo tra passato, presente e futuro della cultura italiana e mondiale.