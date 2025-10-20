Poesia Mediterranea: Napoli, un Mosaico di Voci

Un Mosaico di Voci: il Festival della Poesia del Mediterraneo a NapoliL’Instituto Cervantes, custode e promotore della lingua e della cultura spagnola, inaugura la terza edizione del Festival della Poesia del Mediterraneo, un viaggio evocativo che si conclude a Napoli, giovedì 23 ottobre.

L’appuntamento, che si terrà nella Sala Catasti dell’Archivio di Stato, è un recital poetico che celebra la ricca tessitura comune a Spagna e Italia, due nazioni legate da un intreccio millenario di scambi, influenze reciproche e un’eredità culturale profonda e condivisa.

Lungi dall’essere una semplice rassegna di autori, il Festival si configura come un crogiolo di espressioni poetiche contemporanee, un’esplorazione delle sfumature linguistiche e delle sensibilità artistiche che plasmano il paesaggio culturale del Mediterraneo.

Sette voci si alterneranno sul palco, creando un dialogo suggestivo tra la tradizione e l’innovazione, tra le diverse sfumature del linguaggio poetico.

Dalla Spagna giungono poeti di spicco, rappresentanti di diverse regioni e stili.

María Ángeles Pérez López e Ángela Segovia, ambasciatrici della Castiglia, affronteranno il palcoscenico insieme ad Agustín Fernández Mallo e Miriam Reyes, figura di rilievo della Galizia e vincitrice del prestigioso Premio Nacional de Poesía 2025.

Questi nomi si uniranno ai talenti italiani Paola Nasti, Sonia Gentili e Vincenzo Frungillo, creando un’affascinante fusione di prospettive e linguaggi.

Ana Navarro, direttrice dell’Instituto Cervantes di Napoli, aprirà l’incontro, introducendo il pubblico in un viaggio introspettivo attraverso il potere evocativo della parola.

Il Festival è parte di un percorso più ampio, che ha già visto tappe fondamentali a Tangeri, in Marocco, e ad Atene, in Grecia, riflettendo la volontà di creare un ponte culturale tra le comunità che si affacciano sul Mediterraneo.

L’edizione 2025 del Festival, come sottolineato dal poeta e direttore dell’Instituto Cervantes, Luis García Montero, intende materializzare la fluidità e la pervasività delle parole, capaci di trascendere i confini geografici e di connettere le persone.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di diffondere la poetica contemporanea spagnola, incoraggiando un dialogo creativo e fecondo tra le diverse tradizioni poetiche che si intersecano lungo le coste del Mediterraneo, offrendo al pubblico un’occasione unica per apprezzare la bellezza, la profondità e la forza unificante della poesia.

È un invito a riflettere sul presente, attraverso la lente della parola, e a riscoprire l’importanza del patrimonio culturale condiviso.