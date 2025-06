Pompei: Musica, Gioia e Creatività per i Bambini

Nel cuore pulsante di Pompei, un’esplosione di gioia e creatività ha animato la Festa della Musica 2025. Cento bambini, provenienti dalle comunità di Pozzuoli e del Rione Sanità di Napoli, si sono trasformati in piccoli esploratori e musicisti, guidati dalla Cooperativa sociale “Il Grillo Parlante – altra casa” e dall’associazione “La Casa dei Cristallini”. L’evento, intitolato “Allergreen!”, ha fuso armoniosamente musica, divertimento e la suggestiva cornice archeologica del sito.La giornata ha preso il via con l’entusiasmante performance de “Scalzabanda” in Piazza Anfiteatro, un preludio a un percorso immersivo all’interno del Parco Archeologico. Questo itinerario, concepito come una vera e propria “passeggiata musicale”, si è articolato in tre tappe significative. La prima, presso Casa Rosellino, ha visto il direttore del Pompeii Children’s Museum, Gabriel Zuchtriegel, illustrare le innovative iniziative didattiche e gli appuntamenti in programma per il mese di settembre, sottolineando l’impegno del museo a rendere l’esperienza archeologica accessibile e stimolante per i più giovani.Il percorso è poi proseguito lungo la suggestiva Via dell’Abbondanza, per concludersi all’Odeion, il piccolo teatro dell’antica Pompei. Qui, un ultimo brano musicale si è intrecciato con immagini e video dei turisti, creando un’atmosfera di condivisione e celebrazione della cultura.Il Pompeii Children’s Museum, motore di questa iniziativa, rappresenta un’importante innovazione nel panorama dei servizi offerti all’interno del Parco Archeologico. Nato dalla collaborazione tra il Parco stesso e un consorzio di imprese culturali specializzate nell’offerta culturale per l’infanzia – Consorzio Aion, Pleiadi, Artem e Le Nuvole – il museo si pone come uno spazio dedicato a bambini e famiglie.Come ha evidenziato Zuchtriegel, l’obiettivo primario è offrire a tutti la possibilità di vivere appieno la scoperta di questo straordinario sito archeologico. Il museo, infatti, non si limita all’aspetto espositivo, ma offre un ventaglio di servizi che spaziano dal bookshop al punto ristoro, fino a laboratori, campi estivi e attività didattiche, fruibili sia con l’accompagnamento dei genitori che in autonomia. Più che un semplice museo, si configura come un vero e proprio centro di aggregazione culturale, volto a coltivare la curiosità e l’amore per la storia fin dalla più tenera età, creando un ponte tra il passato glorioso di Pompei e le generazioni future. L’evento “Allergreen!” si configura quindi come un tassello fondamentale in questo processo educativo e culturale.