Pompei, Oplontis e Stabia: Un Viaggio nel Tempo.

Un Viaggio nel Tempo: Pompei, Oplontis e Stabia si Aprono al Pubblico durante le Giornate Europee dell’Archeologia 2025Le Giornate Europee dell’Archeologia offrono un’occasione unica per immergersi nel cuore pulsante dell’antico mondo romano, con un programma di eventi eccezionali che coinvolgono i siti archeologici più significativi della Campania. Quest’anno, i visitatori avranno l’opportunità di esplorare angoli inediti e di scoprire reperti preziosi, frutto di anni di ricerca e scavi. L’edizione 2025 si configura come un percorso multidisciplinare, che abbraccia dall’arte alla tecnologia, dalla conservazione al restauro, offrendo una visione completa del patrimonio archeologico locale.Oplontis: la Venere come Testimone di un’Era DorataLa giornata di inaugurazione, venerdì 13 giugno, si apre a Oplontis, nella splendida Villa di Torre Annunziata. Qui, al centro del peristilio servile, un’oasi verde colonnata, sarà esposta la celebre statuetta in marmo bianco raffigurante Venere. Più che un semplice oggetto d’arredo, la Venere di Oplontis rappresenta un’icona della raffinatezza e del gusto estetico dell’epoca augustea. Il suo ritrovamento e la sua esposizione offrono una finestra privilegiata sulla vita privata e il culto delle divinità all’interno della villa, suggerendo un’atmosfera di lusso e sofisticazione. L’Archeoclub di Torre Annunziata guiderà itinerari tematici, approfondendo il significato culturale e iconografico della dea, il suo ruolo nella società romana e le tecniche artistiche impiegate nella sua realizzazione.Boscoreale: la Cassaforte di Crassius Tertius, un Segreto SvelatoProseguendo l’esplorazione del territorio oplontino, l’Antiquarium di Boscoreale custodirà un altro tesoro: la cassaforte appartenuta a Lucius Crassius Tertius. Scoperta nel 1974 durante gli scavi della Villa B, questa straordinaria struttura in legno e ferro non è solo un esempio di ingegneria romana, ma anche un indizio prezioso sulle pratiche finanziarie e sulla ricchezza di un membro influente della classe dirigente. Gli elementi decorativi, finora poco indagati, offrono spunti interessanti sulla committenza artistica e sulle influenze culturali che caratterizzarono l’epoca. L’esposizione della cassaforte, unita a studi approfonditi sulla sua funzione e sul contesto storico in cui è stata realizzata, contribuirà a ricostruire la figura di Crassius Tertius e a comprendere meglio il suo ruolo nella società romana.Stabia: dietro le Quinte del Restauro e la ConservazioneA Villa San Marco a Castellammare di Stabia, il 13 giugno, gli appassionati avranno l’opportunità unica di assistere a un cantiere di restauro in corso, grazie all’intervento della società Emiliano Africano srl. Un’occasione imperdibile per osservare da vicino le tecniche e le competenze necessarie per preservare il patrimonio archeologico, e per comprendere le sfide che si presentano nella tutela dei beni culturali.Pompei: un Nuovo Sguardo sulla Vita QuotidianaA Pompei, il cuore dell’evento, il visitatore potrà accedere alla casa di Maio Castricio, nell’Insula Occidentalis. L’area, recentemente messa in sicurezza, rivela nuove testimonianze della vita quotidiana nell’antica città: arredi e reperti, provenienti dagli scavi degli anni ’60 e ’70, e rimasti fino ad oggi inediti, saranno esposti per la prima volta in un contesto ricostruito. Questo percorso offre una prospettiva inedita sulla vita delle famiglie pompeiane, le loro abitudini, i loro gusti, e le loro professioni.Stabia: dai Deposito alla RicercaInfine, domenica 15 giugno, il Museo Archeologico di Stabia aprirà le sue porte ai depositi archeologici, offrendo visite speciali dedicate al tema “Dallo scavo alla conservazione”. Un viaggio dietro le quinte, alla scoperta dei luoghi della ricerca e del restauro, per comprendere come i reperti vengono catalogati, conservati e studiati, e come la ricerca archeologica contribuisce a ricostruire la storia di Stabia e del suo territorio. Un’opportunità per interagire con gli esperti e approfondire le conoscenze sul patrimonio culturale locale.