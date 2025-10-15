Premio Oplonti: Memoria, Impegno e Futuro per Torre Annunziata

Il Premio Oplonti, un’iniziativa di portata significativa per la città di Torre Annunziata e l’intera regione Campania, celebra la prima edizione con un programma ricco di eventi che intrecciano memoria, impegno civile e prospettive future.

L’evento, promosso dal Comune di Torre Annunziata e sostenuto dalla Regione Campania, sotto la direzione artistica di Marisa Laurito, si configura come un omaggio ai valori di giustizia, legalità e tutela del territorio, incarnati da figure di spicco nel panorama italiano e internazionale.

La manifestazione si apre con una profonda immersione nel tessuto religioso e culturale locale, culminando nella tradizionale processione della Madonna della Neve, che quest’anno vedrà per la prima volta presiedere la Celebrazione Eucaristica il Cardinale Domenico Battaglia, un gesto che sottolinea l’importanza dell’evento per la comunità.

La serata del 23 ottobre sarà allietata da un concerto di Tullio De Piscopo, maestro indiscusso della musica italiana, accompagnato da un suggestivo spettacolo pirotecnico che illuminerà la Marina del Sole.

Il cuore pulsante del Premio Oplonti è la cerimonia di premiazione, che si terrà il 24 ottobre a Pompei, presso il Cineteatro Nexus – Maximall.

Il riconoscimento, intitolato “Siamo gocce dello stesso mare”, si rivolge a coloro che, con dedizione e coraggio, si sono distinti nella difesa dei diritti umani e nella salvaguardia del territorio, valori universali che richiamano l’antica civiltà oplontina e il suo rapporto simbiotico con l’ambiente circostante.

Una giuria di alto profilo, composta da figure autorevoli provenienti dal mondo della politica, dell’attivismo, del giornalismo e della cultura – Corrado Cuccurullo, Ileana Del Bello, Giuseppe Giulietti, Paolo Siani, Nino Daniele e Annella Prisco – avrà il compito di valutare i candidati, testimoniando l’importanza del riconoscimento a livello nazionale e internazionale.

L’occasione sarà anche un sentito tributo a Giancarlo Siani, a quarant’anni dal suo tragico assassinio, un giornalista che ha dedicato la sua vita a denunciare le mafie e a difendere i diritti dei più deboli, un esempio di coraggio e impegno civile che continua a ispirare.

Il Premio Oplonti riconosce meriti diversi, premiando Salvatore Cimmino e Giovanni Taranto per l’impegno nella difesa del territorio, Ida Artiaco per il giornalismo investigativo, Maddalena Stornaiuolo per il contributo artistico a favore del sociale, Enzo Iacchetti per il suo attivismo sociale, Fiammetta Borsellino per la promozione della legalità e della cultura civica, Simmaco Perrillo per l’opera svolta attraverso la cooperativa Al di là dei sogni.

Un riconoscimento speciale sarà riservato a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi, per il suo instancabile lavoro di denuncia delle violazioni dei diritti umani in un contesto globale sempre più complesso e problematico.

Ad Emilia Brandi sarà assegnato il Premio Speciale Giornalistico Giancarlo Siani per la conduzione del programma “Cose Nostre”, un esempio di giornalismo che racconta storie di persone comuni, spesso dimenticate, con sensibilità e profondità.

Il Premio Oplonti si propone non solo come un evento celebrativo, ma anche come un momento di riflessione e sensibilizzazione, un’occasione per rafforzare l’impegno civile e per promuovere una cultura della legalità e della giustizia sociale.