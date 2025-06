Promenade Mediterranéenne: Fotografia, Poesia e Dialoghi all’Università Vanvitelli

‘Promenade Mediterranéenne’: Un Laboratorio di Percezione e Linguaggi tra Fotografia e Poesia all’Università VanvitelliNell’ambito delle celebrazioni per il trentennale del Premio Penisola Sorrentina e sostenuto dal piano Strategia Fotografia del Ministero della Cultura, l’Università Vanvitelli ospita “Taccuino”, un innovativo laboratorio che esplora le sinergie tra fotografia e poesia. L’iniziativa, intitolata ‘Promenade Mediterranéenne’, si configura come un esperimento pedagogico e artistico, un percorso di scoperta e dialogo tra studenti e due figure di spicco del panorama culturale contemporaneo: il poeta Gianluca Caporaso, autore pluripremiato, e la fotografa Iole Capasso.La ‘promenade’, che si concretizzerà il 20 giugno, non è una semplice passeggiata, ma un invito a scrutare, interpretare e comunicare il territorio attraverso l’incontro tra due forme d’arte che, pur nella loro apparente diversità, condividono la capacità di catturare l’essenza della realtà. La presentazione dell’iniziativa, arricchita da un reading poetico, ha visto il coinvolgimento dei docenti Aldo Amirante e Gianni Russo, presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Vanvitelli, sottolineando l’importanza di un approccio interdisciplinare alla conoscenza.Il titolo, ‘Promenade Mediterranéenne’, evoca un’eco storica e culturale, richiamando il libro che presentava la collezione della Duchessa di Berry, Carolina di Borbone, figura emblematica del viaggio e dell’amore per il paesaggio. Direttore artistico del progetto è Giuseppe Leone. La residenza artistica sorrentina troverà il suo fulcro nel Museo Correale, spazio privilegiato per l’immersione nella bellezza e nella storia del territorio.L’obiettivo progettuale, come evidenziato dagli organizzatori, si articola attorno al concetto di “scrivere poesie con la luce”. Si tratta di un’indagine sulla natura primordiale della poesia, una riflessione che affonda le radici nelle intuizioni di Elsa Morante e che trova ulteriore sviluppo nelle riflessioni cinematografiche di Pier Paolo Pasolini. L’idea centrale è che la poesia, intesa come espressione autentica e profonda dell’esperienza umana, preesiste a qualsiasi forma di comunicazione verbale o visiva; è un sentire che si manifesta nella realtà prima di essere tradotto in parole o immagini. Il mare, elemento imprescindibile del paesaggio sorrentino, ispira un altro riferimento cruciale: Torquato Tasso, poeta sorrentino scomparso 430 anni fa, la cui opera testimonia l’intima connessione tra l’uomo e la natura. L’esperienza vissuta dagli studenti sarà poi sintetizzata e restituita al pubblico attraverso la pubblicazione di un “decalogo poetico e fotografico”, un documento collettivo che raccoglierà le impressioni, le emozioni e le riflessioni emerse dal laboratorio, offrendo una nuova, originale interpretazione del territorio e un omaggio al patrimonio culturale e paesaggistico della Penisola Sorrentina. Il progetto mira a formare una nuova generazione di artisti capaci di cogliere la bellezza del mondo e di esprimerla attraverso linguaggi innovativi e consapevoli.