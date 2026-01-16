Regine a Caserta: Cultura, Didattica e un Viaggio nel Potere Femminile

La Reggia di Caserta ripropone un ricco programma di iniziative didattiche e culturali a corredo della mostra internazionale “Regine.

Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa”, un’esposizione che svela il ruolo imprescindibile delle figure femminili al potere nella costruzione identitaria e politica dell’Europa tra il XVIII e il XX secolo.

Il percorso museale, già apprezzato durante le festività natalizie, si arricchisce ulteriormente con un ciclo di appuntamenti pensati per coinvolgere adulti, famiglie e bambini, promuovendo una fruizione più profonda e partecipativa.

Il 18 gennaio segna l’inizio di “Regine in Parola”, una visita tematica dedicata al pubblico adulto che esplora le personalità delle sovrane attraverso le loro stesse testimonianze scritte.

Questa iniziativa non si limita a una semplice narrazione storica, ma invita i visitatori a immergersi nel mondo interiore di queste figure potenti, decifrando il linguaggio intimo delle lettere, dei resoconti di viaggio e delle corrispondenze diplomatiche.

Questi documenti, spesso celati dietro l’immagine pubblica delle regine, rivelano passioni, angosce, responsabilità e, soprattutto, le astute strategie politiche che ne hanno guidato l’agire.

Si tratta di una vera e propria immersione nella psiche del potere, per comprendere come il ruolo di sovrana fosse intriso di umanità e di complesse dinamiche emotive.

Il 24 gennaio, alle ore 12:30, si propone “Diario di una Regina: Maria Carolina”, un approfondimento inedito incentrato sul diario personale della regina Maria Carolina d’Asburgo-Lorena, risalente agli anni 1781-1785.

Questo percorso offre una chiave interpretativa privilegiata sulla figura di Maria Carolina, una sovrana colta, pragmatica e profondamente impegnata nella vita politica del Regno delle Due Sicilie.

La lettura e l’analisi di brani significativi del diario restituiscono un ritratto sfaccettato, che va oltre la stereotipata immagine della regina “tirannica” e svela la complessità del suo operato in un periodo storico cruciale.

Ulteriori appuntamenti di questo genere sono previsti il 7 febbraio e il 7 marzo.

Per i più piccoli, domenica 25 gennaio (ore 11), è in programma il laboratorio creativo “Le Regine della Mostra”.

Questo innovativo workshop, con un approccio ludico e interattivo, stimola l’osservazione dei ritratti esposti e incoraggia i bambini a rielaborarli attraverso il linguaggio visuale del fumetto e dello stile manga.

Questa reinterpretazione contemporanea trasforma le figure storiche in personaggi dinamici e accessibili, avvicinando i più piccoli alla storia attraverso un codice iconografico familiare e accattivante.

Il laboratorio non solo promuove la creatività e l’immaginazione, ma affina anche la capacità di interpretazione delle immagini, offrendo un’esperienza didattica unica e coinvolgente.

L’obiettivo è quello di demistificare la storia, rendendola un racconto vivo e partecipe, capace di generare interesse e curiosità nei giovani spettatori.