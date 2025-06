Restauro a Caserta: Ritorna la Bellezza del Giardino Inglese

Nel cuore del Giardino Inglese della Reggia di Caserta, un’oasi di bellezza e storia, si stanno svolgendo interventi di restauro di due elementi architettonici di straordinaria valenza simbolica e paesaggistica: il Tempio Diruto e il ricovero dei cigni, affacciati sul suggestivo laghetto delle Ninfee. Quest’area, un vero e proprio gioiello all’interno del complesso museale del Ministero della Cultura, incarna l’estetica del pittoresco, un ideale artistico dominante tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo.Il laghetto, incorniciato da una vegetazione rigogliosa e costellato di fiori acquatici bianchi in questo periodo dell’anno, presenta due piccole isole che ne accentuano il fascino. Su quella più ampia sorge il Tempio Diruto, un tempietto che celebra l’illusione del tempo e della decadenza. Realizzato tra il 1793 e il 1798, l’edificio non è un tempio nel senso tradizionale del termine, ma una fedele riproduzione di un sito archeologico romano, una “architettura in rovina” che evocava la grandezza di un passato glorioso. I capitelli corinzi spezzati, i frammenti di colonne che emergono dalle piante, le pietre apparentemente abbandonate al loro destino, creano un’atmosfera di mistero e contemplazione, tipica del gusto per il sublime che caratterizzava l’epoca. L’opera, lungi dall’essere un fallimento architettonico, era un sofisticato artificio scenografico, una dichiarazione di intenti artistici volta a creare un’esperienza emotiva nel visitatore.Sull’altro lembo di terra, si erge la Casa dei Cigni, un piccolo padiglione dal fascino delicato e raffinato, edificato intorno al 1840. Questo rifugio, con la sua volta a calotta semisferica, fungeva da dimora protettiva per i maestosi cigni che popolavano il laghetto, aggiungendo un elemento di poesia e armonia all’insieme. L’architettura, pur essendo più sobria rispetto al Tempio Diruto, rivela una cura nel dettaglio e un’attenzione alla funzionalità, elementi tipici del gusto romantico.L’intervento di restauro del Tempio Diruto si propone come un’operazione di “conservazione preventiva”, mirata a consolidare le strutture esistenti e a rallentare il processo di degrado, preservando l’aura di mistero e l’impronta del tempo che lo caratterizzano. Il ricovero dei cigni, invece, sarà oggetto di una manutenzione straordinaria, volta a ripristinarne la funzionalità e la bellezza originaria, garantendo al contempo un ambiente sicuro e confortevole per eventuali future colonie di volatili.L’intera operazione si svolgerà a “cantiere aperto”, consentendo al pubblico del Museo di assistere direttamente alle fasi di lavorazione e di apprezzare la complessità del restauro. La Direzione della Reggia di Caserta, in un atto di trasparenza e coinvolgimento della comunità, sta valutando l’opportunità di creare una piattaforma galleggiante che permetta a piccoli gruppi di visitatori di avvicinarsi all’area di intervento, offrendo una prospettiva unica e suggestiva sul laghetto e sui suoi tesori architettonici. Il finanziamento dei lavori, affidati alla ditta Fratelli Navarra srl, proviene da risorse ordinarie del Ministero della Cultura, testimoniando l’impegno istituzionale nella salvaguardia del patrimonio storico-artistico italiano, un bene prezioso da tramandare alle future generazioni. Questo restauro non è solo un intervento di conservazione, ma un’occasione per riscoprire e valorizzare un angolo di paradiso incastonato nel cuore della Reggia di Caserta, simbolo della bellezza, della storia e della creatività umana.