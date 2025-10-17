Ricerca Artistica: Napoli al Centro del Dibattito Globale

Unframing Knowledge: Il Convegno che Ridefinisce il Ruolo della Ricerca Artistica nell’Era della TrasformazioneDal 27 al 29 ottobre, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) si trasforma in un epicentro globale per la ricerca artistica, ospitando “Unframing Knowledge: Artistic Research Beyond Theory and Practice”.

Questo evento, promosso da NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) e sostenuto da un vasto network di istituzioni, si propone come il più ampio convegno internazionale mai realizzato in Italia dedicato a questo campo in continua evoluzione.

L’iniziativa, che si colloca all’interno della programmazione biennale P+ARTS – Partnership for Artistic Research in Technology and Sustainability, finanziata dall’Unione Europea attraverso il Pnrr, rappresenta un’occasione unica per esplorare le nuove frontiere della creatività e della conoscenza.

“Unframing Knowledge” non si limita a un dibattito accademico: si configura come un vero e proprio laboratorio intellettuale, in cui artisti, studiosi, filosofi, musicisti, registi e designer – un centinaio di protagonisti di spicco – si confrontano su temi cruciali per il presente e il futuro.

La ricerca artistica, lungi dall’essere relegata a un ruolo marginale, viene qui posta al centro di una riflessione ampia che abbraccia l’intersezione tra arte, tecnologia, intelligenza artificiale, ecologia e dinamiche sociali.

Il programma si articola in sette percorsi tematici, progettati per stimolare un dialogo interdisciplinare e sollecitare nuove prospettive.

Tra gli ospiti di rilievo, la curatrice Carolyn Christov-Bakargiev, il compositore Mauro Lanza (dell’Istituto Ircam del Centre Pompidou), lo studioso norvegese Jørn Mortensen, il filosofo Emanuele Coccia, Marilena Maniaci (del MUR), la regista Antonietta De Lillo e molti altri.

La partecipazione di figure di questa levatura testimonia l’importanza e la rilevanza dell’evento a livello internazionale.

Il convegno non si esaurisce con le discussioni: offre esperienze artistiche immersive.

Un momento particolarmente atteso è il concerto per quartetto d’archi, curato dalla Fondazione Accademia Teatro alla Scala di Milano, che si terrà al Teatro Antonio Niccolini dell’Accademia di via Costantinopoli, offrendo un esempio concreto di come la ricerca artistica possa tradursi in espressioni musicali innovative.

“Unframing Knowledge” si inserisce in un contesto di crescente consapevolezza del ruolo strategico della ricerca artistica per la crescita culturale ed economica del Paese.

Il sostegno di istituzioni regionali e nazionali, tra cui la Regione Campania, il Comune di Napoli, le Fondazioni Morra, Morra Greco, Pino Pascali, l’Associazione Culturale Il Saggiatore Musicale, il Matronato di Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee – museo Madre, e la partecipazione di figure istituzionali di rilievo come Rosita Marchese, Alessandra Gallone, Antonio Felice Uricchio, Andrea De Pasquale, Umberto De Paola, Giuseppe Gaeta, Guido Tattoni ed Elisa Poli, confermano questa visione.

L’iniziativa mira a rafforzare la Ricerca Artistica come motore di innovazione, stimolando la creazione di nuove forme di conoscenza e promuovendo un approccio più critico e creativo alla comprensione del mondo che ci circonda.