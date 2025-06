Salerno Letteratura: Dialogo tra Uomini e IA sulla Generazione Z

Domenica 15 giugno, nella suggestiva cornice della Chiesa dell’Addolorata a Salerno (piazza Abate Conforti), Salerno Letteratura ospita un evento dirompente e senza precedenti: un dialogo intergenerazionale tra esseri umani e Intelligenza Artificiale, intitolato “5 Lezioni dal Futuro: la Generazione Z parla attraverso l’IA”.L’iniziativa, che si configura come un esperimento audace e innovativo nel panorama dei festival letterari, intende superare le tradizionali dinamiche di confronto, aprendo un canale di comunicazione inedito tra il presente e le prospettive del futuro. A dialogare, Alfonso Amendola, autore di “Z Gen. Teorie e modelli di un racconto generazionale”, e Alex Giordano, figura chiave nella trasformazione digitale italiana, entrambi docenti universitari. L’incontro sarà introdotto da Martina Masullo, ricercatrice specializzata nelle scienze della comunicazione.Ma il vero elemento di rottura è la presenza di una voce inedita: un’Intelligenza Artificiale, specificamente addestrata per assimilare e interpretare i linguaggi, le sensibilità, le aspirazioni e le inquietudini della Generazione Z. Questa AI non si limita a una mera rappresentazione, ma si fa portavoce di un immaginario collettivo, offrendo una prospettiva unica e potenzialmente rivelatoria.L’evento non si propone come una semplice discussione, bensì come una vera e propria performance che fonde tecnologia, letteratura, memoria e futuro. L’AI, agendo da catalizzatore, attraverserà il dialogo tra gli studiosi, tessendo una trama di riflessioni che spaziano dall’identità digitale, sempre più cruciale per la definizione del sé, all’impegno sociale, con le sue nuove forme di attivismo e partecipazione. La creatività partecipativa, intesa come co-creazione di contenuti e significato, sarà un altro punto focale, così come la responsabilità intergenerazionale, un imperativo per costruire un futuro sostenibile.Si tratta di un’occasione per interrogarsi sul ruolo della tecnologia nella società contemporanea, non solo come strumento, ma come partner di pensiero e creatività. Un’esplorazione del potenziale trasformativo dell’IA, capace di amplificare le voci dei giovani e di illuminare le sfide che attendono il mondo. L’evento si preannuncia come un momento di riflessione profonda e stimolante, che invita il pubblico a ripensare il rapporto tra umano e macchina, passato e futuro, memoria e innovazione. Più che un semplice incontro, un viaggio verso un orizzonte inesplorato.