San Carlo: Eccellenza Culturale al di sopra delle Politiche

Il Teatro di San Carlo, pilastro culturale di Napoli e fulcro dell’identità campana, incarna un patrimonio artistico e storico di inestimabile valore.

La sua missione trascende le dinamiche di potere e le appartenenze politiche, richiedendo un approccio gestorio orientato esclusivamente al suo progresso e alla salvaguardia della sua eccellenza.

L’istituzione, per sua natura, deve ergersi al di sopra delle contese e degli interessi partitici, fungendo da punto di riferimento stabile e autorevole per l’intera comunità.

L’obiettivo primario, pertanto, deve essere il consolidamento della sua vocazione artistica, promuovendo un’offerta culturale di respiro internazionale e allo stesso tempo radicata nel territorio.

Questo implica un impegno costante nella valorizzazione del repertorio operistico e sinfonico, nell’incentivazione della formazione di giovani talenti e nell’ampliamento del pubblico, attraverso iniziative didattiche e di sensibilizzazione.

La recente discussione relativa alla figura del soprintendente, pur evidenziando tensioni e divergenze di vedute, sottolinea l’importanza cruciale di una governance trasparente e condivisa.

Ogni decisione, in merito a incarichi di tale rilevanza, deve essere assunta nel pieno rispetto delle normative vigenti e con la partecipazione di tutti gli stakeholder coinvolti: rappresentanti delle istituzioni, professionisti del settore, comitati scientifici e, soprattutto, il personale del teatro stesso.

La Fondazione Teatro di San Carlo, chiamata a operare in un contesto complesso e in continua evoluzione, ha la responsabilità di garantire la continuità della sua attività, preservando la sua identità e proiettandola verso il futuro.

Questo richiede una visione strategica lungimirante, capacità di dialogo e collaborazione, e una ferma volontà di superare le divisioni, ponendo sempre al centro il bene comune e la salvaguardia di un’eredità culturale che appartiene all’intera collettività napoletana, campana e italiana.

La sua grandezza risiede nella sua capacità di incarnare un ideale di bellezza, armonia e ispirazione, al di là delle contingenze politiche e personali.