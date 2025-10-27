San Carlo: Macciardi punta alla distensione e al rilancio.

La delicata transizione alla guida del Teatro San Carlo, segnata da un acceso conflitto istituzionale tra Comune di Napoli, Governo e Regione, sembra orientarsi verso una fase di distensione, almeno nelle intenzioni del nuovo Sovrintendente, Fulvio Macciardi.

La sua nomina, oggetto di ricorsi legali e contrapposizioni, viene ora presentata come un punto di partenza per un rinnovato spirito di collaborazione e ricerca di soluzioni condivise, estromettendo la questione dal campo giudiziario.

Macciardi, consapevole del solido percorso di crescita e risanamento finanziario compiuto dal teatro, auspica un rilancio ambizioso, fondato sul consenso e sull’alleanza tra istituzioni, personale e comunità.

Si dichiara ottimista, sereno e onorato dell’incarico, esprimendo la ferma volontà di operare in armonia e di massimizzare i risultati.

La relazione tra il Sovrintendente e il Sindaco Gaetano Manfredi si configura come cruciale per la prosperità futura dell’istituzione.

Macciardi evidenzia l’imprescindibilità di un dialogo costruttivo, riconoscendo che i vertici del teatro e dell’amministrazione comunale devono inevitabilmente confrontarsi per definire le migliori strategie.

Questa necessità di cooperazione è ulteriormente rafforzata dalla imminente campagna elettorale, che potrebbe innescare nuove tensioni e polarizzazioni.

Macciardi anticipa incontri futuri con il Sindaco, sebbene con una tempistica che potrebbe essere rimandata in ragione del clima politico.

Al contempo, fissa una potenziale scadenza ambiziosa: l’inizio della prossima stagione lirica, previsto per il 6 dicembre.

Questo lasso di tempo, limitato, richiede un’analisi rapida e una pianificazione strategica immediata.

Il progetto di Macciardi per il San Carlo va ben oltre il mero mantenimento dello status quo.

Il Sovrintendente immagina un polo culturale di riferimento non solo per Napoli, ma per l’intera area meridionale, un’istituzione capace di esercitare una funzione simile a quella della Scala di Milano per il Nord.

Questo obiettivo, però, dipende dalla capacità di attrarre finanziamenti privati, sviluppare nuove strategie di fundraising e creare una solida partnership con la città e i territori circostanti.

Macciardi sottolinea l’importanza fondamentale del personale, considerato il motore pulsante del teatro, e la necessità di costruire un clima di armonia e fiducia reciproca, lasciando alle spalle le dispute del passato.

Egli percepisce la storia del San Carlo come un patrimonio inestimabile e si impegna a preservarlo e a valorizzarlo, contribuendo alla ripartizione positiva della città e dei territori circostanti, grazie all’impulso di una delle più importanti istituzioni musicali del Sud.

Il futuro, auspicabilmente, sarà scritto in chiave di continuità, innovazione e profonda collaborazione.