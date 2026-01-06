San Carlo: Rinnovamento, Tradizione e un Nuovo Futuro

Il Teatro di San Carlo si appresta a un ambizioso percorso di rinnovamento, delineato dal sovrintendente Fulvio Macciardi, con l’obiettivo di rafforzare la sua identità storica e proiettarsi verso un futuro di maggiore risonanza culturale e finanziaria.

Macciardi, in un’intervista, ha espresso la volontà di instaurare un rapporto di profonda collaborazione con l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gaetano Manfredi, e con l’intera Fondazione lirica, ponendo l’armonia e la sinergia come pilastri fondamentali per la crescita dell’istituzione.

L’asse portante di questa visione strategica è il ritorno a una direzione artistica di eccellenza, incarnata da un direttore principale italiano, un interprete profondo del ricco patrimonio operistico nazionale.

Non si tratta semplicemente di un ritorno al passato, ma di una rilettura consapevole e innovativa delle opere che hanno definito l’identità del San Carlo, dal fervore del Settecento napoletano alla grandezza di Rossini, Donizetti e Verdi.

Accanto a questa celebrazione del canone nazionale, Macciardi auspica un’apertura al repertorio mitteleuropeo, capace di ampliare l’appeal internazionale del teatro e di attrarre un pubblico più ampio e diversificato.

Un elemento cruciale del progetto di riposizionamento del San Carlo è la centralità dei suoi talenti interni: orchestra, coro e corpo di ballo.

Macciardi ha riconosciuto le loro richieste di maggiore spazio e valorizzazione, comprendendo che la loro crescita professionale si traduce in una maggiore qualità artistica e in un incremento del prestigio del teatro a livello globale.

L’arricchimento del quadro direttoriale con figure di spicco, pur essendo un obiettivo primario, dovrà essere preceduto da accordi definitivi e contratti formalizzati.

Il percorso di rinnovamento non si limita alla sfera artistica, ma si estende alla riappropriazione del territorio.

Macciardi intende restituire al San Carlo un ruolo più attivo nella vita culturale cittadina, attraverso iniziative estive, concerti diffusi e un’attenzione particolare ai laboratori di San Giovanni a Teduccio, trasformandoli in veri e propri centri di produzione artistica interna.

In segno di omaggio alla memoria del maestro Roberto De Simone, a un anno dalla sua scomparsa, il teatro intende promuovere iniziative commemorative presso il Memus e inserire un evento dedicato nella prossima stagione operistica.

Sul fronte economico, pur riconoscendo le positive performance di biglietteria, il sovrintendente Macciardi sottolinea la necessità di rafforzare il fronte degli sponsor, esplorando opportunità di finanziamento anche a livello internazionale, sfruttando il valore inestimabile del patrimonio culturale italiano come attrattiva unica.

Il Teatro di San Carlo si proietta così verso un futuro in cui tradizione e innovazione, eccellenza artistica e apertura al territorio, si fondono per creare un’esperienza culturale indimenticabile.