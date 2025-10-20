Sannio Festival: Un Viaggio nell’Anima della Canzone Napoletana

V Edizione del Sannio Festival della Voce e della Canzone Napoletana: Un Viaggio nell’Anima della Musica PartenopeaDal 24 al 26 ottobre, Benevento si trasforma in un crocevia di storia, arte e talento con la V edizione del Sannio Festival della Voce e della Canzone Napoletana.

L’evento, un’iniziativa promossa dal Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” – epicentro del Corso di Laurea in Canto – Canzone Classica Napoletana – si svolgerà nel cuore del capoluogo sannita, illuminando il Teatro San Vittorino con un programma denso di eventi che celebrano la tradizione e l’innovazione nella musica napoletana.

La manifestazione si apre venerdì 24 con un’immersione nel passato e nelle trasformazioni del genere.

Alle ore 15, la presentazione del volume “La canzone napoletana in radio.

Storia, politica e programmazione musicale dal 1926 al 1952″, di Luigi Ottaiano e Nadia Sodano, offre una prospettiva inedita sul ruolo cruciale della radio nella diffusione e nell’evoluzione della canzone napoletana, analizzando le dinamiche sociali e politiche che ne hanno plasmato il percorso.

A seguire, alle 16:30, “Il Festival di Napoli Story, dal 1968 al 1971”, scritto e diretto da Luigi Ottaiano, con l’Orchestra Stabile della Canzone Napoletana del Conservatorio, ripercorre i momenti salienti di un’epoca d’oro, offrendo uno sguardo privilegiato dietro le quinte di un iconico concorso.

La serata culmina con la prestigiosa cerimonia di conferimento del Diploma Accademico Honoris Causa al maestro Claudio Mattone, un’occasione per onorare una figura di spicco nel panorama musicale, affiancata alla presentazione del volume “Scrivere in napoletano (decentemente)”, un’esplorazione linguistica e culturale.

In collaborazione con l’Accademia delle Opere, la serata prosegue al Teatro San Marco con il concerto dedicato a “Squallor forever”, un omaggio all’energia trasgressiva e irriverente di un gruppo storico, presentato insieme al libro “Fango.

Gli Squallor a tutto tondo” di Ciro Castaldo.

Il sabato 25 si concentra sulla trasmissione del sapere e l’esplorazione delle figure chiave che hanno contribuito a definire il genere.

Un ciclo di masterclass, guidate da esperti di fama, celebra anniversari significativi: i 150 anni dalla nascita di Enrico Cannio, con Rita Salvarezza e Lello Giulivo, e i 100 anni dalla morte del tenore Fernando De Lucia, con Fabio Saggiomo e Francesco Malapena.

La carriera di Pino Mauro, figura di riferimento nella canzone d’autore, sarà analizzata da Barbara Bavaro.

La serata culmina con lo “Spazio al Sannio Festival Premio Sergio Bruni”, un riconoscimento alla giovane promessa e all’innovazione nel campo della canzone napoletana, giudicato da una giuria di illustri personalità del settore.

La domenica 26, giorno conclusivo, offre un assaggio di tradizione con il concerto aperitivo “Le canzonette dei Passatempi musicali di Guglielmo Cottrau”, eseguito dagli allievi del Conservatorio.

La presentazione del libro “32 canzoni napoletane” di Salve D’Esposito, con la partecipazione di Mena Cacciapuoti, apre uno spazio dedicato alla riflessione critica e all’analisi testuale.

Un ulteriore omaggio viene dedicato ad Antonio Barbieri e Aniello Califano, con la presentazione del CD e libro “Le 18 canzoni ritrovate”, impreziosito da illustrazioni storiche.

La giornata prosegue con le masterclass dedicate ai 150 anni dalla nascita di Ernesto De Curtis, con Laura Ammendola e Francesco Fortes, e alla carriera del musicista Enzo Di Domenico, con Gianni Pelella e Adriano Di Domenico.

Il sipario cala con la consegna dei premi del Sannio Festival della Voce e della Canzone Napoletana inedita, un momento di riconoscimento per i nuovi talenti e un sigillo di eccellenza per un evento che, anno dopo anno, conferma il suo ruolo di custode e promotore di un patrimonio musicale unico e inestimabile.