Santa Chiara a Napoli: un viaggio nel genio leonardesco

Il Complesso Monumentale di Santa Chiara, a Napoli, si conferma polo culturale di primaria importanza, accogliendo un evento di eccezionale significato: l’esposizione a rotazione di sei fogli originali tratti dal Codice Atlantico custodito nella Pinacoteca Ambrosiana di Milano.

Questa iniziativa non è semplicemente una mostra, ma un’immersione nel genio leonardesco, un’opportunità unica per decifrare il processo creativo di Leonardo da Vinci e la sua ineguagliabile capacità di fondere osservazione naturalistica, rigorosa indagine scientifica e sublime espressione artistica.

Il Chiostro maiolicato, cuore pulsante del complesso monumentale e scrigno di inestimabili opere d’arte, fornisce uno scenario suggestivo e appropriato per ospitare testimonianze così preziose.

La scelta di Santa Chiara non è casuale; essa riflette l’ambizione del complesso di evolvere in un luogo di incontro tra passato e presente, dove la storia dell’arte e la ricerca scientifica si intrecciano per nutrire la riflessione critica e stimolare la conoscenza.

La mostra si configura dunque come un tassello fondamentale in un progetto più ampio: la costruzione di un’identità culturale per Santa Chiara, in grado di competere a livello nazionale e internazionale, offrendo al pubblico napoletano un’offerta culturale di alto profilo e di respiro internazionale.

Per favorire una fruizione consapevole e approfondita, l’allestimento si avvale di supporti multimediali innovativi, ingrandimenti dettagliati e trascrizioni esaustive, che accompagnano il visitatore nella lettura e nell’interpretazione dei fogli del Codice Atlantico, evidenziandone il valore intrinseco come strumento di indagine e sintesi tra arte e scienza.

La mostra, aperta fino al 7 giugno, non si limita a esporre opere d’arte; essa invita a una riflessione sul metodo scientifico, sulla relazione tra l’uomo e la natura, e sull’importanza della creatività come motore di progresso.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione tra il Complesso Monumentale di Santa Chiara, la Provincia Napoletana del SS.

Cuore di Gesù dell’Ordine dei Frati Minori, il FEC – Fondo Edifici di Culto, e l’organizzazione di Arthemisia, in stretta sinergia con la Pinacoteca Ambrosiana.

La curatela scientifica, affidata a Monsignor Alberto Rocca, e il contributo didattico e divulgativo di Costantino d’Orazio, garantiscono un’interpretazione accurata e accessibile al grande pubblico, contribuendo a rendere l’esperienza espositiva un momento di arricchimento culturale e di ispirazione.

L’evento si preannuncia come un’esperienza indimenticabile, un viaggio nel cuore del Rinascimento e nel genio universale di Leonardo da Vinci, in un contesto storico e artistico di straordinaria bellezza.