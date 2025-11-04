Savatage a Pompei: Concerto Epico con Orchestra e Storia Romana

Nel 2026, il leggendario gruppo Savatage, pietra miliare del progressive metal, riemergerà sulla scena europea con il “Prelude To Madness Tour”, un evento che si preannuncia come un capitolo epico nella loro già ricchissima storia.

Il tour culminerà in un concerto unico e irripetibile in Italia, precisamente il 27 luglio all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, all’interno della terza edizione del festival B.

O.

P.

– Beats of Pompeii, dopo l’annuncio di altri ospiti di rilievo come i Marillion.L’entusiasmo per il ritorno dei Savatage è palpabile, alimentato dal clamoroso sold-out del recente concerto milanese all’Alcatraz.

Questo evento pompeiano, in particolare, si distinguerà per la presenza di un’orchestra sinfonica di 27 elementi, un elemento che amplificherà l’impatto emotivo e la potenza sonora della performance.

Il “Prelude To Madness Tour” rappresenta anche una serie di primizie significative per la band.

Oltre ad aprire nuove porte in città europee mai toccate prima, come Istanbul, Bucarest, Varsavia e Lipsia, i Savatage onoreranno con la loro musica l’Anfiteatro di Pompei, un sito archeologico di inestimabile valore storico e culturale.

L’impegno di combinare la potenza del metal con la raffinatezza di un’orchestra sinfonica sottolinea l’ambizione della band di creare un’esperienza musicale immersiva e indimenticabile.

Il cantante Zak Stevens ha espresso un profondo senso di onore per l’opportunità di esibirsi in una location così iconica, enfatizzando l’unicità dell’evento pompeiano come l’unica data del tour ad essere accompagnata dall’orchestra.

Questa scelta sottolinea l’importanza che i Savatage attribuiscono al concerto di Pompei, considerato non solo un concerto, ma un incontro tra la musica e la storia.

Il tour, comprendendo nove concerti da headliner e numerose apparizioni in festival, promette un repertorio vasto e variegato, celebrando la carriera della band e la passione della sua fedele legione di fan, storicamente riconosciuta come “The Legion”.

La scaletta si evolverà, riproponendo sia i brani classici che i pezzi più amati, per un omaggio sentito alla fanbase che ha sostenuto il gruppo per decenni.

I biglietti per il concerto di Pompei saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 11 del 7 novembre, un momento atteso con ansia da tutti i fan, pronti a condividere un’esperienza musicale che segnerà un’altra pagina indelebile nella storia dei Savatage.

L’evento si configura come un ponte tra passato e presente, tra la potenza del progressive metal e la grandiosità di un luogo simbolo della civiltà romana.