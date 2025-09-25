Scampia: Vele Spiegate, un progetto per raccontare il quartiere.

Scampia Project – A Vele Spiegate: Un Mosaico di Voci e Prospettive per il QuartiereNell’ambito delle celebrazioni Napoli 2500, il quartiere di Scampia si appresta a diventare teatro di un’iniziativa culturale ambiziosa e partecipata: “Scampia Project – A Vele Spiegate”.

Promossa dall’Amministrazione Comunale e dalla Città Metropolitana, sotto la direzione artistica di Laura Valente e con il forte impulso del Sindaco Manfredi, l’evento mira a restituire al quartiere una narrazione autentica, un futuro disegnato attivamente dai suoi abitanti, e una piattaforma di espressione collettiva.

“Scampia Project” non è un progetto di riqualificazione fine a se stesso, ma un processo di rigenerazione sociale e culturale che coinvolge artisti, musicisti, scrittori, street artist, rapper e, soprattutto, la comunità locale, con un focus particolare sui giovani.

Da domani al 28 settembre 2025, il foyer dell’Auditorium Fabrizio de André si trasformerà in un crogiolo di creatività, un luogo dove l’esperienza diventa la vera protagonista, superando ogni logica didattica.

Al centro dell’iniziativa si colloca il laboratorio di storytelling “Scampia sono io”, guidato dallo scrittore e musicista Daniele Sanzone.

Questo modulo creativo non si limita a insegnare tecniche narrative, ma si propone di estrarre e valorizzare le storie che risiedono nel vissuto quotidiano del quartiere, coinvolgendo attivamente i bambini in un percorso di scoperta e condivisione.

L’offerta formativa si arricchisce con “Vele di Rap”, condotto da PeppOh, che esplora le potenzialità espressive del rap e del freestyle, e con “Onde di Colore”, a cura della street artist Trisha Palma, autrice dell’iconica Vela Celeste, che attraverso la sua arte trasforma muri e spazi in tele viventi.

Maurizio Capone, con “Come suona il caos”, dimostra come l’armonia possa nascere anche dallo scarto, creando musica con materiali riciclati, un manifesto tangibile dell’economia circolare.

Il 22 settembre, alle 18:00, il pubblico sarà testimone di una performance corale che incarna lo spirito del progetto: un intreccio di parole, suoni, colori e visioni, frutto del lavoro collettivo.

Il testo scritto dai ragazzi con Daniele Sanzone aprirà lo spettacolo, seguito dall’esibizione live di Trisha Palma, dalla canzone collettiva creata con PeppOh e dalle creazioni musicali di Maurizio Capone.

La rock band scampiese ‘A67 accompagnerà i ragazzi in un unplugged, creando un’atmosfera intima e coinvolgente.

La sostenibilità è un elemento imprescindibile del progetto: dai materiali utilizzati, prevalentemente bio e riciclati, agli strumenti musicali creati con scarti, fino alle storie e ai gesti che ne animano il percorso.

Un documentario a cura di Davide Scognamiglio, fondatore di Manovalanza, immortalerà questo processo di rigenerazione, offrendo una testimonianza preziosa per le future generazioni.

“Scampia Project – A Vele Spiegate” non è un evento isolato, ma il primo capitolo di un percorso più ampio, nato da un processo partecipativo avviato dal Comune di Napoli in collaborazione con lo studio di Design e Innovazione CRA-Carlo Ratti Associati.

Questa sinergia ha portato alla creazione dell’installazione “VelaCeleste Reimagining home”, esposta presso la 19° Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia 2025, un’esplorazione del futuro del quartiere che integra anche strumenti di Intelligenza Artificiale.

Il laboratorio, curato da Fabio Landolfo, Francesco Strocchio, Giulia Tolu e Davide Scaglia (Team CRA), rappresenta dunque un ponte tra la realtà locale e le più avanzate tecnologie di design, offrendo una visione innovativa e inclusiva del futuro.