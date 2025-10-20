Scarlatti a Napoli: Il giardino di rose per il bicentenario

Venerdì 24 ottobre, la Chiesa dei Girolamini a Napoli si trasformerà in un palcoscenico per un evento di profondo significato culturale: l’esecuzione de *Il giardino di rose*, oratorio del 1707 di Alessandro Scarlatti, a cura della Cappella Neapolitana diretta dal maestro Antonio Florio.

La scelta di questa data, il bicentenario della scomparsa del compositore, non è casuale ma un omaggio solenne a una figura cardine della musica europea del Settecento.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto celebrativo “300 Alessandro Scarlatti”, promosso dall’Associazione Alessandro Scarlatti e guidata dalla visione storica di Oreste de Divitiis e dalla direzione artistica di Tommaso Rossi, un’immersione a tutto tondo nel genio del compositore palermitano.

L’oratorio, riscoperto e valorizzato, si rivela non solo un capolavoro di raffinata compostezza, ma anche un’anticipazione delle tendenze musicali future.

La sua orchestrazione complessa e la sua espressività intensa, già apprezzate dai contemporanei, lo collocano come un punto di riferimento per la musica del suo tempo e un modello di eccellenza a livello europeo.

L’ambiente architettonico dei Girolamini, grazie alla collaborazione con la Direzione del Complesso Monumentale, amplifica l’effetto emotivo dell’esecuzione, creando un’esperienza unica per il pubblico.

La Cappella Neapolitana, fondata da Antonio Florio nel 1987, è riconosciuta come uno dei più prestigiosi ensemble dedicati alla riscoperta e all’interpretazione del repertorio musicale napoletano barocco.

Per l’occasione, il coro e l’orchestra accoglieranno voci soliste di altissimo livello: Roberta Invernizzi e Giuseppina Perna (soprani), Candida Guida (contralto), Angelo Testori (tenore) e Giuseppe Naviglio (basso), che daranno vita ai personaggi e alle emozioni dell’oratorio.

L’evento si lega strettamente al convegno “Alessandro Scarlatti e il suo tempo”, organizzato dal CIDIM e curato da Luca Della Libera, che si terrà presso il Conservatorio di San Pietro a Maiella.

Questo importante incontro vedrà la partecipazione di illustri studiosi come Louise Stein, Dinko Fabris, Palogiovanni Maione, Guido Olivieri, Nicolò Maccavino, Josè Maria Dominguez, Rosa Cafiero e Marco Bizzarini, per un’analisi approfondita del contesto storico, culturale e musicale in cui Alessandro Scarlatti operò e dei suoi influssi sulla scena musicale europea.

La programmazione “300 Alessandro Scarlatti”, sostenuta da MiC, Comune di Napoli, Regione Campania e Fondazione Banco di Napoli, culminerà a novembre con una mostra documentaria a Palazzo Ricca, curata da Chiara Eminente, che offrirà un ritratto esaustivo della vita e dell’opera del compositore, attraverso materiali d’archivio, spartiture originali e immagini d’epoca, a testimonianza della sua inestimabile eredità culturale.

L’esecuzione de *Il giardino di rose* non è quindi un semplice concerto, ma un tassello fondamentale in un percorso celebrativo che mira a restituire a Alessandro Scarlatti il posto che gli spetta nella storia della musica.

Un omaggio, inoltre, al musicologo Renato Bossa, figura di riferimento nel panorama degli studi scarlattiani, la cui scomparsa lascia un vuoto incolmabile.