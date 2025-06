Social World Film Festival: Cinema, Arte e Impegno a Vico Equense

Il Social World Film Festival, giunto alla quindicesima edizione, si appresta a illuminare Vico Equense dal 22 al 29 giugno, trasformando la ridente cittadina costiera in un vibrante crocevia di cinema, arte e impegno sociale. L’evento, che quest’anno si configura come un vero e proprio viaggio nell’evoluzione del racconto contemporaneo, esplora le intricate connessioni tra finzione e realtà, mettendo al centro la narrazione come potente strumento di riflessione e cambiamento.L’apertura, affidata al capolavoro di Pedro Almodóvar, “La stanza accanto”, simboleggia l’intenzione del festival di celebrare l’empatia e la complessità delle relazioni umane. La cerimonia inaugurale, un’esperienza multisensoriale che combina musica e immagini, vedrà l’esibizione del Duæ Siciliæ Saxophone Ensemble, diretto dal maestro Mimmo Cavallo, e gli interventi di Francesco Panarella e Miriam Candurro, introducendo un cortometraggio fuori concorso, “Interference”, che affronta tematiche di rilevanza sociale. L’attrice Daniela Ioia, figura di spicco nel panorama cinematografico italiano, arricchirà ulteriormente l’evento con la sua presenza.Il festival riconosce e premia l’eccellenza, onorando con prestigiosi riconoscimenti figure chiave del cinema italiano e internazionale. Maurizio De Giovanni, autore di successo e sceneggiatore prolifico, riceverà un premio per il suo contributo fondamentale alla serialità televisiva, mentre Edoardo Leo, interprete versatile e apprezzato, introdurrà la proiezione de “Follemente” di Paolo Genovese. Mauro Racanati, volto noto del cinema italiano, saluterà il pubblico con la sua proverbiale eleganza.Abel Ferrara, maestro del cinema indipendente americano, offrirà una masterclass stimolante per i giovani cineasti, approfondendo il suo approccio innovativo alla narrazione. La proiezione de “Turn in the Wound”, opera premiata come film sociale dell’anno, offrirà al pubblico l’opportunità di apprezzare la sua visione unica. L’incontro con The Jackal, creatori di “Pesci piccoli 2”, svelerà i retroscena della serie tv di successo per Amazon Prime, mentre i giovani attori Antonio Guerra e Dea Lanzaro introdurranno la suggestiva opera di Gabriele Salvatores, “Napoli – New York”.Giancarlo Esposito, recentemente protagonista in “Megalopolis” sotto la direzione di Francis Ford Coppola, sarà accolto con entusiasmo per presentare “Captain America: Brave New World”, un film Marvel che ne esalta il talento. La serata sarà coronata con il prestigioso Premio come Attore internazionale dell’anno. Sergio Rubini, icona del cinema italiano, celebrerà i suoi quarant’anni di carriera con una serata speciale, che vedrà la partecipazione di Cristina Donadio, Gianfranco Gallo e del duo Casa Abis, introducendo il cortometraggio “Il suono del tempo” di Mario Pistolese e la proiezione de “Il ragazzo dai pantaloni rosa” di Margherita Ferri.Matt Dillon, padrino di questa edizione, sarà il protagonista di un incontro memorabile, seguito dalla proiezione di “Tutti pazzi per Mary”, una commedia che ha segnato un’epoca. La cerimonia di premiazione, un momento di festa e riconoscimento, vedrà la partecipazione di autori, registi, attori e ospiti illustri, tra cui Claudio Giovannelli, Susy Del Giudice, Giovanni Esposito e Sebastiano Somma, presentati dalla carismatica Roberta Scardola. Il festival si concluderà con la proiezione di “Familia” di Francesco Costabile, un’opera che promette emozioni intense.Novità di quest’anno sono le maratone dedicate alle serie televisive più amate dal pubblico, vere e proprie esperienze immersive che permettono di rivivere momenti iconici di “Mare Fuori”, “Leopardi – Il poeta dell’infinito”, “Pesci Piccoli 2”, “Mina Settembre” e “Breaking Bad”, arricchendo l’offerta culturale del festival e consolidando il suo ruolo di punto di riferimento per gli appassionati di cinema e serialità.