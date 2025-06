Social World Film Festival: Matt Dillon padrino a Vico Equense

Il Social World Film Festival, prestigiosa vetrina internazionale del cinema sociale e d’autore, si appresta a celebrare la sua quindicesima edizione a Vico Equense, in penisola sorrentina, dal 22 al 29 giugno 2025. Quest’anno, il festival si arricchisce di una presenza di straordinaria rilevanza: l’attore americano Matt Dillon, icona di Hollywood e interprete di una carriera costellata di capolavori come “I ragazzi della 56ª strada”, “Crash” e “Asteroid City”, ricoprirà il ruolo di padrino dell’evento.L’incontro con il pubblico è previsto per il 27 giugno, presso l’Arena Fellini, un luogo suggestivo incastonato nel Chiostro delle SS Trinità e Paradiso. In quell’occasione, Dillon riceverà un premio alla carriera, preceduto dalla proiezione di “Tutti pazzi per Mary”, una commedia che, a distanza di oltre due decenni, offre spunti di riflessione cruciali per l’analisi socioculturale contemporanea. La pellicola, sebbene apprezzata per il suo umorismo e la freschezza interpretativa, si rivela oggi un terreno fertile per l’esplorazione di dinamiche complesse come l’oggettivazione femminile, la problematicapercezione e romanticizzazione di comportamenti tossici maschili e, al contempo, la capacità di affrontare la disabilità con una sensibilità che, pur con i limiti del suo tempo, ha contribuito a sensibilizzare il pubblico.Il festival non si limita alla presenza di Dillon. Un panorama di talenti internazionali e nazionali arricchiscono il cartellone. Giancarlo Esposito, acclamato interprete di “Breaking Bad”, “Better Call Saul” e recentemente diretto da Francis Ford Coppola in “Megalopolis”, e Abel Ferrara, regista statunitense premiato per “Turn in the Wound”, terranno masterclass e incontreranno il pubblico, offrendo spunti di approfondimento sul processo creativo e le sfide del cinema contemporaneo.A completare il ricco programma, il festival celebra con un premio alla carriera Sergio Rubini, Maurizio De Giovanni ed Edoardo Leo, figure di spicco del panorama cinematografico italiano. Una nutrita schiera di artisti, tra cui Claudio Giovannesi, Giovanni Esposito, Cristina Donadio, Sebastiano Somma, Susy Del Giudice, Gianfranco Gallo, Miriam Candurro, Francesco Panarella, Mauro Racanati, i The Jackal, Gina Amarante, Daniela Ioia, Casa Abis, e i giovani talenti Antonio Guerra e Dea Lanzaro, contribuiranno a creare un’atmosfera vibrante e stimolante.Il Social World Film Festival, sostenuto dalla Città di Vico Equense, dal Ministero della Cultura, dalla Regione Campania e dalla Film Commission Regione Campania, si conferma un punto di riferimento imprescindibile per il cinema sociale e d’autore, un crocevia di idee e un catalizzatore di riflessioni che alimentano il dialogo culturale e promuovono una visione più consapevole del mondo. L’edizione 2025 si preannuncia un evento memorabile, capace di coniugare l’omaggio al passato con lo sguardo rivolto al futuro del cinema.