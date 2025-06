Sotterranei Gotici a Napoli: un Viaggio nel Mistero della Certosa

Riaprono le porte al mistero e alla storia i Sotterranei Gotici della Certosa di San Martino, a Napoli, in un’occasione unica offerta dai Musei nazionali del Vomero. Tre serate speciali – giovedì 19 giugno, 26 giugno e 3 luglio – offriranno al pubblico l’opportunità di esplorare un complesso monumentale di inestimabile valore, troppo spesso celato all’ammirazione.Oltre all’accesso alle aree più note e apprezzate, come il Cortile Monumentale, la Chiesa, la suggestiva Sezione Presepiale, il Chiostro dei Procuratori, la Cona dei Lani, l’Androne delle Carrozze, la Sezione Navale, il Quarto del Priore, il Chiostro Grande e la celebre Tavola Strozzi, l’evento si focalizzerà sull’apertura straordinaria dei Sotterranei Gotici. Questi spazi, a lungo inaccessibili, custodiscono un patrimonio storico e architettonico di eccezionale rilievo.La visita guidata, curata dal direttore ad interim Luigi Gallo e da esperti storici dell’arte, condurrà i visitatori in un viaggio nel tempo, svelandone i segreti. Si tratta di un’immersione nelle fondamenta trecentesche della Certosa, un raro esempio di architettura angioina, testimonianza di un passato che si rivela attraverso le intricate volte e i claustri. I sotterranei accolgono una collezione di portali e sculture provenienti da edifici ormai scomparsi, veri e propri frammenti di una Napoli perduta, reimpiegati e conservati in questo luogo suggestivo. L’esplorazione non sarà solamente una passeggiata tra le pietre, ma un percorso interpretativo che ne illustrerà il significato storico e artistico.L’itinerario si concluderà con un approfondimento dedicato alla Tavola Strozzi, una delle opere più iconiche del Museo di San Martino. Questa preziosa veduta di Napoli, considerata la prima realizzazione del genere nella seconda metà del Quattrocento, è stata recentemente oggetto di un importante intervento di restauro illuminotecnico, che ne ha esaltato i dettagli e restituito nuova luce. Questa opera, simbolo dell’evoluzione della rappresentazione urbana, fornirà una chiave di lettura per comprendere il contesto storico e culturale in cui è nata la Certosa.La partecipazione alle visite guidate dei Sotterranei è inclusa nel biglietto d’ingresso al museo e l’accesso è consentito a piccoli gruppi, limitati a 25 visitatori per turno, al fine di preservare l’integrità del luogo e garantire un’esperienza più intima e coinvolgente. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata tramite email all’indirizzo accoglienza.sanmartino@cultura.gov.it. Non perdere l’occasione di scoprire un tesoro nascosto nel cuore di Napoli, un viaggio emozionante tra storia, arte e mistero.