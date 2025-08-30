Steve Hackett in Italia: Genesis Greats e l’anniversario de The Lamb

Nel segno della celebrazione e dell’innovazione, Steve Hackett, l’indiscusso maestro della chitarra dei Genesis, annuncia un ritorno trionfale in Italia con sette date imperdibili.

Questo tour, denominato “Genesis Greats – Lamb Highlights e Solo”, non è semplicemente un concerto, ma un viaggio emotivo attraverso un catalogo musicale che ha definito un’era, culminando nel cinquantesimo anniversario di un’opera seminale: “The Lamb Lies Down on Broadway”.

Partendo dal 2 settembre, il tour toccherà alcune delle location più evocative del paese: il Teatro Arcimboldi di Milano, la storica Piazza dei Signori di Vicenza, il suggestivo Sferisterio di Macerata, la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, il Palapartenope di Napoli, il Teatro Verdura di Palermo e il Palacongressi di Agrigento.

“The Lamb Lies Down on Broadway”, un concept album ambizioso e complesso, è stato a lungo desiderato dai fan in una performance dal vivo completa.

Questo tour risponde a quell’invito, offrendo una selezione accurata e potente dei suoi brani più iconici, presentati con la sensibilità e l’abilità tecnica che contraddistinguono Steve Hackett.

Ma la serata non si limita a una riproposizione nostalgica.

Hackett, un artista in continua evoluzione, ha concepito uno spettacolo che intreccia magistralmente i classici Genesis con i suoi lavori solistici più significativi, creando un mosaico sonoro ricco di sfumature e sorprese.

La forza di questo tour risiede anche nella straordinaria orchestra di musicisti che affianca Hackett sul palco.

Roger King, virtuoso delle tastiere, con la sua esperienza maturata con artisti del calibro di Gary Moore e The Mute Gods, arricchisce l’arrangiamento con texture sonore avvolgenti.

Craig Blundell, batterista poliedrico che ha collaborato con Steven Wilson, conferisce ritmo e dinamica alla performance, aggiungendo anche la sua voce distintiva.

Rob Townsend, con la sua maestria nel sax e nel flauto, impreziosisce il suono con accenti jazz e folk.

Jonas Reingold, bassista e chitarrista, porta con sé l’eleganza e la precisione derivanti dalla sua carriera con The Flower Kings.

Infine, Nad Sylvan, voce potente e caratteristica, contribuisce a dare profondità e pathos ai brani.

Questo tour non è solo un omaggio al passato, ma una celebrazione della capacità di Steve Hackett di reinventarsi, di fondere tradizione e innovazione, di offrire al pubblico un’esperienza musicale unica e indimenticabile, un dialogo tra generazioni di appassionati e una testimonianza della longevità e dell’influenza duratura della musica dei Genesis.