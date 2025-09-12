Tananai a Caserta: Concerto e Bella Madonnina sotto la Reggia

Caserta si appresta ad accogliere un evento che suggella un percorso artistico intenso e personale.

Venerdì 6 giugno ha segnato l’uscita di “Bella Madonnina”, il nuovo singolo di Tananai, preludio all’attesissimo concerto conclusivo del “Calmocobra live – Estate 2025”, tappa finale del festival “Un’Estate Da Belvedere”.

L’appuntamento è fissato domani, in Piazza Carlo Di Borbone, un palcoscenico suggestivo incastonato di fronte alla maestosità della Reggia, simbolo di storia e cultura.

“Bella Madonnina” non è semplicemente una canzone, ma un frammento di memoria, un’istantanea di un’esperienza vissuta.

Tananai, con la sua cifra stilistica inconfondibile, ci trasporta in una notte milanese, un momento di solitudine e attesa improvvisa.

Impossibilitato a rientrare, il cantautore si rifugia in un dialogo immaginario con la Madonnina, figura iconica del Duomo, trasformando la frustrazione in una narrazione musicale sorprendentemente coinvolgente.

Il brano, scritto e prodotto direttamente da Tananai, si distingue per la sua apparente semplicità.

L’arrangiamento elettronico, pur minimale, è intriso di freschezza e modernità, caratterizzando un percorso artistico in continua evoluzione.

Il “Molella Remix”, disponibile dal 25 luglio su tutte le piattaforme digitali e nelle radio, ne amplifica ulteriormente il fascino, introducendo nuove sonorità che arricchiscono l’esperienza d’ascolto.

Questo concerto non è solo un evento musicale, ma un momento di riflessione.

Tananai ha espresso come questo disco, e il tour che lo accompagna, rappresentino un viaggio profondo, un’occasione di crescita sia personale che artistica.

Un percorso che lo ha portato a una maggiore consapevolezza di sé e, soprattutto, a una più chiara comprensione del rapporto che lo lega al suo pubblico.

L’artista ha ripetutamente sottolineato l’importanza di questo legame, riconoscendo nel pubblico la linfa vitale della sua creatività.

Domani sera, a Caserta, questa connessione si materializzerà in un concerto che promette di essere un’esperienza indimenticabile, un saluto commovente a un capitolo musicale significativo.