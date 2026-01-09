TAR: Conferma la nomina di Macciardi al San Carlo, fine del ricorso.

La vicenda riguardante la nomina di Fulvio Adamo Macciardi a sovrintendente del prestigioso Teatro di San Carlo giunge a una conclusione formale, ma non esaurisce le complessità e le tensioni che la circondano.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (TAR) ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Napoli, confermando la validità della nomina, avvenuta ad agosto, e dichiarando il ricorso introduttivo come improcedibile.

La decisione del TAR, ufficializzata dopo la camera di consiglio del 17 dicembre, sancisce un punto fermo in una disputa che ha coinvolto figure chiave del panorama culturale e amministrativo napoletano.

Il ricorso, promosso dal sindaco Gaetano Manfredi, presidente della Fondazione Teatro di San Carlo, e dalla consigliera della Città Metropolitana Maria Grazia Falciatore, contestava le indicazioni che avevano portato alla scelta di Macciardi da parte del Ministero della Cultura.

Al cuore della questione non risiede solo la validità formale della nomina, ma anche il ruolo e il peso delle indicazioni del Consiglio d’Indirizzo, organo consultivo che, in questa circostanza, ha trovato un contrasto con le aspettative e le preferenze del sindaco e della Fondazione.

La decisione del TAR solleva interrogativi sulla separazione dei poteri all’interno di un’istituzione complessa come il Teatro di San Carlo, un’eccellenza italiana con un ruolo strategico nel tessuto culturale e turistico della città.

L’atto amministrativo del TAR implica un riconoscimento del processo decisionale del Ministero, che aveva evidentemente ritenuto valide le indicazioni del Consiglio d’Indirizzo, nonostante le obiezioni sollevate dal Comune.

Questa vicenda mette in luce la delicata interazione tra governance centrale e autonomia locale nella gestione di beni culturali di rilevanza nazionale, evidenziando potenziali zone d’ombra e la necessità di chiarezza nei criteri di selezione e di attribuzione degli incarichi.

L’epilogo del ricorso non preclude, tuttavia, ulteriori sviluppi.

La questione potrebbe riemergere sotto altre forme, stimolando un dibattito più ampio sulla governance del Teatro di San Carlo e sulla necessità di ridefinire i ruoli e le responsabilità degli organi coinvolti nella sua gestione.

Resta il fatto che, almeno per ora, Fulvio Adamo Macciardi mantiene la sua posizione di sovrintendente, chiamato a guidare uno dei teatri lirici più importanti del mondo in un contesto politico e culturale ancora carico di tensioni.

La vicenda pone l’accento sull’importanza di un dialogo costruttivo e trasparente tra le istituzioni, al fine di preservare l’eccellenza e l’autonomia del Teatro di San Carlo, preservando al contempo il rispetto delle procedure amministrative e del diritto alla legalità.