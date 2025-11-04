Teatro Cilea: Arena guida una stagione tra radici, talenti e nuove voci.

La stagione artistica 2025/26 del Teatro Cilea di Napoli si configura come un progetto ambizioso, plasmato dalla visione del direttore artistico Lello Arena e volto a consolidare il teatro come spazio vitale di incontro e crescita culturale.

Non si tratta semplicemente di un cartellone di spettacoli, ma di un vero e proprio ecosistema culturale, che dialoga con le tradizioni locali, promuove la sperimentazione e, soprattutto, coltiva il talento delle nuove generazioni.

L’apertura, dal 6 al 9 novembre, è affidata a Peppe Barra con “Buonasera a tutti”, un’esperienza unica che trascende la performance scenica.

Barra, figura emblematica del panorama artistico napoletano, si rivela al pubblico in un’intima conversazione musicale, accompagnato al pianoforte da Luca Urciuolo.

Lo spettacolo si rivela un viaggio emozionale attraverso sei decenni di vita e carriera, un racconto che spazia dai ricordi d’infanzia a Procida e a Napoli, all’esperienza con Zietta Liù e alla Nuova Compagnia di Canto Popolare, fino alla profonda relazione con la madre Concetta Barra.

Un percorso musicale variegato che attinge a generi diversi, dalla barocca alla tradizione popolare, passando per le figure seminali di Basile, Petito e Viviani, senza dimenticare un tocco di cabaret.

La programmazione complessiva del Cilea, tuttavia, non si limita alla celebrazione del genio individuale.

Essa si caratterizza per un profondo radicamento nel territorio napoletano, un impegno a valorizzare le identità locali e a stimolare la riflessione critica.

In questo senso, l’esordio scenico di Nino Frassica rappresenta un evento particolarmente significativo: uno spettacolo inedito che promette di arricchire il panorama comico nazionale con una voce originale e inaspettata.

Il fulcro strategico della stagione è rappresentato dal progetto formativo, una vera e propria sfida pedagogica che mira a costruire un ponte tra l’esperienza del palcoscenico e il percorso di crescita degli studenti della Cilea Academy.

Lello Arena, oltre che direttore artistico, ricopre il ruolo di coordinatore della formazione, creando un programma innovativo che integra la didattica e la pratica scenica.

Una testimonianza concreta di questo impegno è la presenza in cartellone di uno spettacolo appositamente concepito per gli allievi della scuola, offrendo loro un’opportunità irripetibile di mettersi alla prova e contribuire alla vita del teatro.

Questo approccio non solo favorisce lo sviluppo di nuovi talenti, ma contribuisce anche a rinnovare il linguaggio teatrale e a costruire un pubblico più consapevole e partecipativo.

La stagione 2025/26 del Cilea si propone dunque come un laboratorio culturale vivace e dinamico, un luogo di incontro tra generazioni e un motore di crescita artistica e sociale per la città di Napoli.