Teatro Diana Napoli: Stagione 2025-2026, Emozioni e Riflessioni

La Stagione Teatrale Diana Napoli 2025-2026: Un Mosaico di Emozioni e RiflessioniLa 45a stagione di prosa del Teatro Diana di Napoli, orchestrata dalla famiglia Mirra (Claudia, Gianpiero, Guglielmo e il patriarca Lucio) e illuminata dalla presenza di artisti di spicco, si configura come un viaggio emozionante attraverso le complessità dell’animo umano e le sfide del nostro tempo. Una stagione ricca, che si preannuncia un crogiolo di generi e prospettive, con la partecipazione di figure di primo piano come Alessandro Siani, Ivan Cotroneo, Gabriele Pignotta, Andrea Maia, Toni Fornari, Elisabetta Mirra e molti altri, a testimonianza della volontà di offrire al pubblico napoletano un’offerta culturale variegata e stimolante.L’apertura, il 14 ottobre, sarà affidata a Vincenzo Salemme con “Ogni promessa è debito”, un successo di pubblico già consacrato. A seguire, il 5 novembre, debutta “Scandalo”, l’opera di Ivan Cotroneo, un dramma che indaga le zone d’ombra dei pregiudizi, l’intricato rapporto tra maschile e femminile e i tabù che ancora permeano la nostra società. Anna Valle e Gianmarco Saurino ne saranno i protagonisti. Carlo Buccirosso, dal 19 novembre, porterà in scena una commedia dal titolo “Qualcosa è andato storto!”, mentre Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta, quest’ultimo anche autore e regista, presenteranno “Ti sposo, ma non troppo” a partire dal 10 dicembre.Il periodo natalizio, dal 25 dicembre, sarà animato da Alessandro Siani e dalla sua “Fake News”, un’opera che, con sguardo critico e acuto, affronta il dilagare delle notizie false nell’era digitale, sottolineando il ruolo cruciale dei giornalisti e il valore del teatro come spazio di incontro e condivisione emotiva.Il nuovo anno si apre con “Cena con sorpresa”, una commedia interpretata da Tosca D’Aquino, Simone Montedoro, Toni Fornari ed Elisabetta Mirra, co-prodotta dal Diana, che promette risate e riflessioni. A seguire, “Jucature”, adattamento e regia di Enrico Ianniello di un testo straniero premiato con l’Ubu, porterà in scena Antonio Milo e Adriano Falivene, Marcello Romolo e Giovanni Allocca, con l’obiettivo di riaccendere l’umanità nei rapporti interpersonali, un tema centrale in un’epoca segnata dalla superficialità e dalla disconnessione.Un evento senza precedenti sarà l’adattamento teatrale, a partire dal 25 febbraio, del film campione d’incassi di Gabriele Muccino, “A casa tutti bene”, con Giuseppe Zeno, Donatella Finocchiaro e Anna Galiena nel cast. L’opera si propone di esplorare le dinamiche familiari, le tensioni silenziose e le fragilità che si celano dietro le facciate delle vite apparentemente perfette.La stagione culminerà con “Prima del temporale”, un monologo di Umberto Orsini guidato dalla voce narrante di Massimo Popolizio, che ripercorre la storia del nostro Paese dal dopoguerra ad oggi, attraverso gli occhi di un attore che affida al giovane interprete il compito di preservare e trasmettere la memoria collettiva. La chiusura, dal 29 aprile, vedrà l’incontro inatteso tra Gino Rivieccio e Nathalie Caldonazzo in “Vacanza coi fiocchi”, con la regia di Renato Giordano, per concludere la stagione con una nota di leggerezza e ironia.La Stagione Teatrale Diana Napoli 2025-2026 si configura, dunque, come un percorso artistico che intreccia risate, lacrime, riflessioni e interrogativi, offrendo al pubblico napoletano un’esperienza culturale ricca e coinvolgente, capace di emozionare, stimolare e far riflettere. Un vero e proprio affresco della condizione umana, declinata nelle sue molteplici sfaccettature.