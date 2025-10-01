Totò: Un’Anima Partita, la mostra a Palazzo Reale

Totò: Un’Anima Partita tra Napoli e il Mondo – La Grande Esposizione a Palazzo RealeIn un abbraccio culturale che celebra i 2500 anni di storia di Napoli, Palazzo Reale si appresta ad accogliere un evento di portata eccezionale: “Totò: Un’Anima Partita”, una mostra monografica dedicata alla figura di Antonio De Curtis, in arte Totò, attore, comico, poeta e icona indiscussa del genio napoletano.

Dal 31 ottobre 2025 al 25 gennaio 2026, la Sala Belvedere si trasformerà in un palcoscenico immersivo, un viaggio emozionante attraverso l’esistenza di un artista che ha saputo incarnare l’essenza di Napoli e proiettarla nel mondo.

L’iniziativa, promossa dal Comitato Nazionale Neapolis 2500 con il contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con il sostegno di Palazzo Reale (Ministero della Cultura) e degli eredi Totò, si configura come la prima tappa di un progetto più ampio, destinato a proseguire con una significativa esposizione a New York, a testimonianza del fascino universale del suo talento.

Curata da Alessandro Nicosia e Marino Niola, e realizzata da C.

O.

R.

Creare Organizzare Realizzare, la mostra ambisce a superare le narrazioni convenzionali, offrendo una prospettiva inedita e approfondita sul rapporto complesso e sfaccettato di Totò con la sua città natale.

Non si tratta semplicemente di una retrospettiva biografica, bensì di un’esplorazione delle radici culturali, delle influenze artistiche e delle esperienze formative che hanno plasmato la sua identità e la sua opera.

Il percorso espositivo, concepito come una narrazione stratificata, si articola in nuclei tematici che intrecciano la cronologia della sua carriera con la geografia dei suoi affetti e delle sue passioni.

Dalle atmosfere evocative del Rione Sanità, dove l’infanzia e l’adolescenza hanno gettato le basi per una sensibilità acuta e un’ironia corrosiva, si dipana un racconto intessuto di memorie, fotografie d’epoca, manoscritti inediti, costumi teatrali e scenografie ricostruite.

La mostra accoglie documenti d’archivio, bozzetti preparatori, registrazioni audio e video, manifesti originali e un ricco corollario di testimonianze, raccolte da amici, familiari e colleghi, che restituiscono il ritratto di un uomo contraddittorio e profondamente umano, capace di grande generosità e di struggente malinconia.

Particolare attenzione è dedicata all’analisi del rapporto di Totò con le arti performative, dal teatro al cinema, dalla poesia alla canzone, evidenziando la sua capacità di reinventare i codici espressivi, di mescolare alto e basso, di elevare il quotidiano alla dimensione dell’assurdo e del sublime.

Oltre alla dimensione artistica, la mostra propone un’indagine sulle influenze socio-culturali che hanno segnato il percorso di Totò, dalla tradizione popolare napoletana alla cultura letteraria europea, dall’avanguardia artistica alla crisi politica e sociale del dopoguerra.

“Totò: Un’Anima Partita” si propone quindi come un omaggio sentito e originale a un artista che ha saputo, con il suo genio interpretativo e la sua capacità di ascoltare e interpretare l’anima del suo popolo, diventare un’icona universale, capace di parlare al cuore di chiunque, al di là delle barriere linguistiche e culturali.

Un’eredità che continua a illuminare il cammino delle generazioni future, invitandole a riflettere sulla condizione umana, sulla bellezza e sulla fragilità del mondo.