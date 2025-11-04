Travaglio al Trianon: un’autopsia dei “Migliori danni”

Venerdì 7 novembre, alle ore 21, il Trianon di Roma si apre ad un’analisi corrosiva e illuminante della recente storia politica italiana.

Marco Travaglio, figura di spicco nel panorama giornalistico nazionale – cofondatore e direttore de *Il Fatto Quotidiano* – porta in scena *I migliori danni della nostra vita*, un monologo che si configura non solo come performance teatrale, ma come un’autopsia implacabile del nostro passato collettivo.

Travaglio, noto per la sua prosa tagliente e la sua capacità di scardinare narrazioni convenzionali, ha da tempo ampliato il suo impegno intellettuale oltre i confini del saggio, abbracciando il teatro come strumento di riflessione critica e di coinvolgimento attivo del pubblico.

Questa evoluzione artistica si è concretizzata in produzioni di notevole impatto, da *Promemoria* (2009) a *Anestesia totale* (2011), passando per *È Stato la Mafia* (2013), *Ball Fiction* (2019) e *Il Conticidio* (2021), ognuna delle quali ha contribuito a definire un percorso artistico caratterizzato da un profondo senso di responsabilità civica e da un’incessante ricerca della verità.

*I migliori danni della nostra vita* non è un semplice spettacolo di satira, ma un’esplorazione complessa delle ferite che la politica ha inflitto alla società italiana.

Travaglio, con la sua inconfondibile voce, si pone come un testimone lucido e impietoso, smascherando ipocrisie, svelando connivenze e denunciando le conseguenze devastanti di scelte errate.

Il monologo, prodotto da Loft Produzioni per Seif – Società Editoriale *Il Fatto* e distribuito da EpochéArteventi, è supportato dal coordinamento tecnico di Giordano Gelati, testimoniando la collaborazione di un team dedicato alla realizzazione di un’opera di rilevanza culturale.

La scenografia, curata da Giorgia Ricci, e la direzione della fotografia di Mauro Ricci contribuiscono a creare un’atmosfera suggestiva e a enfatizzare il contenuto drammatico del testo.

Lo spettacolo si presenta quindi come un evento imprescindibile per chiunque desideri comprendere più a fondo le dinamiche che hanno plasmato l’Italia contemporanea e, forse, individuare le radici di un futuro diverso.