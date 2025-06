Troppo Cattivi 2: Anteprima Esclusiva a Giffoni!

Un Nuovo Capitolo di Caos: “Troppo Cattivi 2” Sbarca a GiffoniIl Festival di Giffoni sarà il palcoscenico di un’attesissima anteprima: il 25 luglio accoglierà l’uscita ufficiale di “Troppo Cattivi 2”, il sequel dell’animazione DreamWorks che ha saputo conquistare un pubblico globale. L’evento segna l’inizio del conto alla rovescia per l’uscita nelle sale italiane, prevista per il 20 agosto, e promette di essere un’immersione in un mondo di furti, travestimenti e, soprattutto, dinamiche comiche e inaspettate.Il film, liberamente ispirato alla fortunata saga letteraria di Aaron Blabey, si presenta come un’evoluzione narrativa rispetto al primo capitolo. Dopo un tentativo, a quanto pare fallito, di redimersi e integrarsi nella società, i Troppo Cattivi – Mr. Wolf, Mr. Snake, Mr. Shark, Mr. Piranha e Ms. Tarantola – si ritrovano catapultati in una nuova e insidiosa situazione: una banda di criminale al femminile, dotata di astuzia, velocità e una spietatezza che mette a dura prova le loro abilità. Questa nuova minaccia non è solo un antagonista, ma un riflesso distorto dei loro stessi difetti, un banco di prova per la loro crescita personale e per la definizione del loro ruolo nel mondo.Il cast originale, una garanzia di talento e carisma, torna a dare voce a questi personaggi memorabili. Sam Rockwell (premio Oscar) e Andrea Perroni incarnano Mr. Wolf, un leader enigmatico, diviso tra la sete di avventura e il desiderio di una vita più tranquilla. Marc Maron ed Edoardo Ferrario interpretano Mr. Snake, l’esperto di sicurezza, mentre Craig Robinson e Francesco De Carlo danno vita a Mr. Shark, maestro del camuffamento. Anthony Ramos e Valerio Lundini interpretano Mr. Piranha, un vulcano di energia incontrollata, e Awkwafina e Margherita Vicario danno voce alla brillante hacker Ms. Tarantola. Il ritorno di Diane Foxington, doppiata da Zazie Beetz e Paola Michelini, aggiunge un elemento di dinamismo e intrigo, mentre Richard Ayoade e Saverio Raimondo danno voce al Professor Marmellata, un personaggio che, seppur secondario, contribuisce in modo significativo all’umorismo del film.La regia è affidata a Pierre Perifel, che torna a guidare il team creativo, affiancato da JP Sans. Damon Ross supervisiona la produzione, mentre Daniel Pemberton firma la colonna sonora, creando un’atmosfera vibrante e in linea con le immagini. “Troppo Cattivi 2” non è solo un sequel, ma un’esplorazione del concetto di eroe, un’analisi delle dinamiche di gruppo e una riflessione sull’importanza di accettare le proprie imperfezioni, il tutto avvolto in un’esperienza cinematografica ricca di azione, umorismo e momenti di profonda emozione.