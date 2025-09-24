Una Nessuna Centomila: Concerto, Inno e Progetto Sociale

Una Nessuna Centomila: Napoli si Illumina con un’Orchestra di Voci e ValoriDomani, la vibrante Piazza del Plebiscito a Napoli si trasformerà in un palcoscenico di emozioni e musica, ospitando la terza edizione del format “Una Nessuna Centomila”.

Un evento che, per la prima volta, sbarca nel Sud Italia, portando con sé un messaggio potente e un’energia contagiosa.

Il cartellone artistico di quest’anno è un caleidoscopio di talenti che attraversano generi e stili, creando un’esperienza unica per il pubblico.

Ad esibirsi, nomi di spicco della scena musicale italiana contemporanea: la grinta pop di Annalisa si fonderà con la poetica intimista di Ariete, mentre BigMama, con la sua voce potente e la sua storia di resilienza, illuminerà la serata.

Brunori Sas, con la sua ironia e la sua profondità, incrocerà le note delicate di Coez, che saprà creare un’atmosfera suggestiva.

Elisa, icona della musica italiana, condividerà il palco con Elodie, interprete di un pop urbano audace e innovativo.

Emma, con la sua classe e la sua energia, si unirà a Ermal Meta, maestro di melodie malinconiche e testi significativi.

La voce matura e la sensibilità di Fiorella Mannoia si accompagneranno alla versatilità di Anna Foglietta, attrice e interprete poliedrica.

Francesca Michielin, con la sua sperimentazione vocale e la sua ricerca artistica, condividerà il microfono con Francesco Gabbani, autore di successi irriverenti e intelligenti.

Gaia, con la sua voce angelica e le sue melodie evocative, si esibirà insieme a Gigi D’Alessio, simbolo della musica napoletana.

Malika Ayane, con la sua eleganza e la sua voce cristallina, sarà affiancata dalla potenza vocale di Noemi, mentre Paola Turci, cantautrice di rara intensità, si unirà a Rkiomi, nuovo talento emergente.

Rose Villain, con la sua estetica e la sua musica disruptive, porterà un tocco di originalità, mentre Veronica Gentili, volto noto del panorama televisivo, arricchirà l’evento con la sua presenza.

La direzione artistica e la conduzione sono affidate ad Amadeus, figura chiave nel panorama dello spettacolo italiano, che saprà guidare il pubblico attraverso una serata ricca di colpi di scena e performance memorabili.

“Una Nessuna Centomila” non è solo un concerto, ma un vero e proprio progetto sociale, un inno alla forza e alla dignità delle donne, un’occasione per riflettere su temi importanti come l’empowerment femminile, la parità di genere e la lotta contro la violenza.

L’evento mira a sensibilizzare il pubblico e a promuovere un cambiamento culturale, celebrando la diversità e l’unicità di ogni persona.

I duetti e le performance inedite previste promettono un viaggio emozionante tra generi e stili, creando un’esperienza coinvolgente e indimenticabile.

La trasmissione su Canale 5 permetterà a un pubblico ancora più vasto di condividere questa serata speciale, portando il messaggio di “Una Nessuna Centomila” in tutta Italia.