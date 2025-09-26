Una Nessuna Centomila: Napoli, concerto e denuncia contro la violenza sulle donne.

Napoli ha pulsato ieri al ritmo di “Una Nessuna Centomila”, un evento inedito per la città, un concerto-manifesto promosso dalla Fondazione omonima con un unico, urgente obiettivo: elevare la voce contro ogni forma di violenza sulle donne.

Piazza del Plebiscito, gremita di oltre undicimila spettatori, si è trasformata in un palcoscenico di consapevolezza, un crocevia di talenti artistici guidati dalla sapiente conduzione di Amadeus e Fiorella Mannoia.

L’energia palpabile del pubblico è stata amplificata dalla presenza di Gigi D’Alessio, vero e proprio “padre di casa”, ma il cuore pulsante della serata ha risieduto nei momenti di profonda riflessione.

I monologhi di Veronica Gentili e Anna Foglietta hanno scavato nell’inconscio collettivo, smuovendo sedimenti di silenzi e complicità.

Gentili, con la sua eloquenza diretta, ha invocato una responsabilità condivisa: “Quello che le donne non hanno detto per secoli, oggi lo diranno.

E noi, uomini e donne, dobbiamo ascoltarle, amplificarle, trasformarle in un coro potente.

” Foglietta, con un’intensità commovente, ha esteso il quadro, sottolineando come la sofferenza di un singolo individuo, un bambino in particolare, sia la sofferenza di tutto il mondo, un monito universale che trascende ogni barriera.

L’arte, in tutte le sue forme, si è fatta strumento di denuncia e di speranza.

Gaia ha acceso i riflettori sulla drammatica situazione palestinese, un grido di giustizia che ha risuonato nella piazza.

Ermal Meta ha onorato la memoria di Paolo Mendico, un giovane strappato troppo presto alla vita a causa del bullismo, un monito sull’importanza dell’empatia e dell’educazione.

L’interpretazione del trio Emma, Noemi e Rkomi, con la loro intensa versione di “Sono solo parole”, ha toccato le corde più profonde del pubblico.

L’elenco degli artisti che hanno contribuito a rendere unica questa serata è un vero e proprio patrimonio musicale italiano: Annalisa, Ariete, BigMama, Brunori Sas, Coez, Elisa, Elodie, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Malika Ayane, Paola Turci, Rose Villain, ognuno con il proprio stile e la propria voce, unendo le forze per un messaggio unitario.

“Una Nessuna Centomila” non si esaurisce con la chiusura del sipario.

Il concerto, destinato alla trasmissione in prima serata su Canale 5 nelle prossime settimane, amplierà la portata del messaggio.

L’incasso generato dall’evento, unito al sostegno dei partner della Fondazione, ha permesso di destinare 500.000 euro a dieci centri antiviolenza sparsi su tutto il territorio nazionale, un aiuto concreto a chi ha bisogno di protezione e supporto.

Un investimento nel futuro, nella speranza che il silenzio, complice di un’ingiustizia secolare, possa finalmente cedere il passo alla forza liberatoria di una voce collettiva.