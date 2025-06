Un’Estate da Belvedere: 10 Anni di Musica e Cultura a Caserta

Dieci anni di emozioni, dieci estati incise nel cuore della Campania: “Un’Estate da Belvedere” si rinnova, consolidando il suo ruolo di pilastro culturale per Caserta e fulcro di attrazione per un pubblico sempre più ampio e diversificato. Prodotto e organizzato da Lwr S.r.l., guidata da Massimo Vecchione, e sostenuto dal Comune di Caserta, il festival si configura come un ponte tra tradizione e innovazione, tra il patrimonio storico e l’offerta artistica contemporanea. La Stagione 2025, dal 27 giugno al 26 settembre, si svilupperà in due location iconiche, entrambe testimonianze tangibili dell’eccellenza architettonica e culturale italiana: il Belvedere di San Leucio, cuore pulsante del festival fin dalla sua nascita, e lo spazio antistante la maestosa Reggia di Caserta, ampliando così l’orizzonte e la capacità di accoglienza dell’evento.Il programma, articolato in diciotto appuntamenti significativi, si declina in due macro-sezioni: “Belvedere Session” (giugno-luglio), dedicata a sonorità più intime e sperimentali, realizzata in collaborazione con Ventidieci, e “Reggia Session” (settembre), un’esplosione di energia e spettacolo, sostenuta da Friends e Partners, Magellano Concerti e Vivo Concerti. Questa dicotomia non implica una separazione netta, ma una stratificazione di proposte volte a soddisfare un pubblico eterogeneo, appassionato di musica, teatro e arti performative.La line-up della Stagione 2025 si preannuncia particolarmente ricca e prestigiosa. Accanto a nomi internazionali di spicco come Anastacia e Marcus Miller, il festival celebra il talento emergente italiano, accogliendo Lucio Corsi, la rivelazione del Festival di Sanremo, e i cantautori Cristiano De André e Diodato, interpreti di una generazione in continuo fermento. Il teatro, con il suo potere di narrazione e coinvolgimento emotivo, sarà rappresentato da figure carismatiche come Vincenzo Salemme, Edoardo Leo, Enrico Brignano, Massimiliano Gallo e Maurizio Battista, capaci di far ridere e riflettere con la stessa intensità. La musica italiana, infine, si fa interprete dei sentimenti e delle storie di un paese, accogliendo Francesco De Gregori, Giorgia, Gianna Nannini, Rocco Hunt e Tananai. Un evento collaterale di grandissimo impatto, “La notte di certe notti” con Luciano Ligabue, si configura come un ulteriore elemento di richiamo per un pubblico vasto e appassionato.”Un’Estate da Belvedere” non è solo un festival, ma un vero e proprio motore di sviluppo culturale ed economico per il territorio. La sua capacità di attrarre spettatori da tutta la Campania e da regioni limitrofe contribuisce a promuovere l’immagine di Caserta come destinazione turistica di eccellenza, valorizzando il suo patrimonio storico, artistico e gastronomico. La cura nella selezione degli artisti, l’attenzione alla qualità dell’organizzazione e la costante ricerca di nuove formule espressive fanno di questo festival un punto di riferimento imprescindibile per gli amanti della buona musica e dello spettacolo dal vivo.