Voci di Donne a Oplontis: Un Inno di Forza e Memoria

Nel cuore pulsante della Villa di Poppea, a Oplontis, un’eco di voci femminili risuona tra le vestigia del passato.

*Racconti di Donne e Madonne*, la suggestiva performance diretta da Marisa Laurito, si dispiega come un mosaico di identità e memorie, un inno alla forza e alla fragilità del femminile.

Un evento che, nella sua seconda tappa del percorso “Torre Annunziata, miti, leggende e futuro”, si propone di intessere un dialogo profondo tra storia, arte e impegno sociale.

Immagini potenti si sovrappongono: Antonella Stefanucci, ieratica figura di speranza, stringe la bandiera palestinese, un simbolo di lotta e resilienza, mentre le parole di Monsignor Battaglia offrono una riflessione spirituale.

Sabrina Efionayi, custode di storie scomode, decifra il patriarcato attraverso le sue pagine, mentre Teresa del Vecchio, avvolta in un chador evocativo, fa risuonare l’eco disperata e sublime della poesia meriniana.

Cristina Donadio, interprete di una moderna Clitemnestra, incarna la vendetta e la rabbia contenuta nel “Verdetto” di Valeria Parrella.

L’allestimento,