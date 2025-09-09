X Factor torna a Milano: Giuria stellare e nuove sorprese

La vibrante atmosfera del liceo Boccioni a Milano ha fatto da cornice all’evento di presentazione della nuova edizione di X Factor, un segnale inequivocabile dell’imminente ripartenza del talent show Sky Original, prodotto da Fremantle.

Un pubblico eterogeneo, composto da studenti entusiasti e giornalisti curiosi, ha gremito la location, testimoniando l’appeal duraturo del format.

Al centro della scena, la giuria stellare: Achille Lauro, figura iconica del programma, il nuovo ingresso Francesco Gabbani, portatore di una freschezza musicale inaspettata, Jake La Furia, con la sua carica di energia rap, e Paola Iezzi, voce potente e acuta interprete di un panorama musicale in continua evoluzione.

Confermata alla conduzione, Giorgia, che ha espresso un approccio maturo e consapevole del proprio ruolo, riflettendo su un anno di esperienza che l’ha vista crescere professionalmente e umanamente.

“Il percorso è stato un vero e proprio atto di coraggio,” ha dichiarato Giorgia, riflettendo sulla sua prima esperienza come conduttrice.

“Affrontare un progetto di questa portata, con la responsabilità di accompagnare giovani talenti, è una sfida che mi ha spinto a superare le mie paure.

Ora sento di avere una maggiore comprensione del mio ruolo: quello di offrire supporto, guida e, soprattutto, di garantire che ogni partecipante possa esprimere al meglio il proprio potenziale.

” L’impegno, ha sottolineato, sarà totale, volto a preservare l’autenticità e la vitalità che contraddistinguono X Factor.

La nuova stagione si preannuncia ricca di sorprese, con un viaggio musicale che, come da tradizione, inizierà con le audizioni, un momento cruciale per selezionare i concorrenti che affronteranno un percorso intenso e stimolante.

Giuseppe De Bellis, Executive Vicepresident Sport, News and Entertainment Sky, ha anticipato che l’edizione culminerà in un grandioso spettacolo in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli, un omaggio alla musica e alla cultura del Sud Italia.

L’obiettivo è creare un evento memorabile, capace di emozionare il pubblico e celebrare i talenti emersi.

Un’anticipazione dell’atmosfera che attende il pubblico è offerta da “X Factor – The Party”, l’evento ufficiale che inaugura la nuova stagione.

L’appuntamento, andato in scena all’Ex Macello di Milano, ha visto protagonisti il cast della nuova edizione e alcune delle voci che hanno illuminato le stagioni passate: Mimì Caruso, vincitrice dell’edizione 2024 con la sua voce potente e interpretazioni intense, la band i Les Votives, portatori di un’energia indie-pop contagiosa, e Maria Tomba, artista dal talento eclettico e dalle performance cariche di emozione.

L’evento ha rappresentato un’occasione unica per i fan di X Factor di avvicinarsi ai loro idoli e immergersi nell’atmosfera vibrante e coinvolgente dello show.

Una vera e propria festa musicale, preludio di un’edizione destinata a lasciare il segno nel panorama televisivo italiano.