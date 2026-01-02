Zanella al San Carlo: un maestro guida il Balletto napoletano

L’avvento di Renato Zanella alla direzione del Balletto della Fondazione Teatro di San Carlo Napoli segna un capitolo significativo per una delle istituzioni lirico-coreutiche più prestigiose d’Italia.

La sua nomina non è semplicemente un cambio di guida, ma un’iniezione di esperienza e visione strategica, frutto di una carriera costellata di successi e un profondo impegno nel panorama artistico internazionale.

Nato a Verona, Zanella ha forgiato il suo percorso professionale tra le aule del Centre de Danse International Rosella Hightower a Cannes, un crogiolo di talenti e innovazione coreutica.

La sua esperienza non si limita alla danza come performance, ma abbraccia l’intero spettro della creazione artistica, sviluppandosi come danzatore di eccellenza, coreografo prolifico e direttore artistico di notevole caratura.

Il suo curriculum vitae è una mappa del balletto europeo: dall’Opera di Stato di Vienna al Ballett der Staatsoper Stuttgart, dall’Opera Nazionale Greca di Atene all’Opera Nazionale Rumena di Bucarest, dalla Fondazione Arena di Verona al Balletto Nazionale Sloveno di Lubiana, che ha guidato fino al 2025.

Questo viaggio, lungo oltre quarant’anni, gli ha permesso di acquisire una conoscenza approfondita delle diverse sensibilità e approcci alla danza, arricchendo la sua visione artistica e la sua capacità di gestione.

Zanella vanta un catalogo impressionante: oltre duecento coreografie e produzioni per balletto, opera e grandi eventi, testimonianza della sua creatività inarrestabile e della sua versatilità.

Le sue creazioni hanno illuminato palcoscenici di fama mondiale, dal Teatro alla Scala alla Royal Opera House di Londra, dalla Deutsche Oper Berlin al Teatro Mariinskij, all’Opera di Zurigo e al Teatro dell’Opera di Roma.

Questo successo globale dimostra la sua capacità di comunicare attraverso il linguaggio universale della danza, toccando il cuore del pubblico di ogni nazionalità.

Il suo percorso artistico è caratterizzato da un equilibrato connubio tra rispetto per la tradizione e apertura verso l’innovazione.

Zanella possiede una solida conoscenza del repertorio classico e novecentesco, pilastri fondamentali della danza, ma non esita a sperimentare e a dialogare con le nuove tendenze, integrando elementi contemporanei e linguaggi multidisciplinari nelle sue coreografie.

L’impegno di Zanella non si limita alla creazione artistica.

Ha sempre dedicato particolare attenzione alla formazione delle nuove generazioni, promuovendo lo sviluppo delle scuole di ballo e realizzando progetti educativi e di integrazione sociale.

La danza, per lui, non è solo spettacolo, ma anche strumento culturale, educativo e inclusivo, capace di aprire orizzonti e di costruire ponti tra culture diverse.

Con questa nomina, la Fondazione Teatro di San Carlo non solo rafforza il ruolo centrale del Balletto nella sua programmazione, ma proietta anche l’istituzione verso un futuro di crescita e di eccellenza, valorizzando la grande tradizione del Teatro e aprendo a una visione internazionale dinamica e proiettata verso il futuro.

La guida di Renato Zanella si preannuncia come un percorso orientato alla qualità, alla crescita del Corpo di Ballo e all’ampliamento del pubblico, consolidando il prestigio del Teatro di San Carlo come uno dei principali centri di danza al mondo.