Addio Gianni Punzo: un gigante dell’imprenditoria napoletana

La scomparsa di Gianni Punzo, figura cardine dell’imprenditoria napoletana, segna la chiusura di un capitolo significativo per l’economia campana e nazionale.

A 88 anni, Punzo lascia un’eredità complessa e articolata, intessuta di visione strategica, audacia imprenditoriale e un profondo legame con il territorio.

La sua traiettoria professionale, iniziata negli anni Settanta, fu caratterizzata da una capacità di cogliere opportunità emergenti e di costruire aggregazioni di interesse.

L’intuizione che portò alla nascita del Cis di Nola, un consorzio tessile che ha rivoluzionato il commercio all’ingrosso, rappresentò la pietra miliare di un percorso volto a modernizzare e internazionalizzare il settore.

Il Cis, ben presto, si trasformò nel nucleo embrionale di un’ambiziosa infrastruttura: l’Interporto Campano, oggi uno dei principali nodi logistici intermodali del Sud Italia, capace di facilitare gli scambi commerciali e di attrarre investimenti.

L’impegno di Punzo non si limitò al tessuto imprenditoriale.

La sua figura si intrecciò profondamente con la passione per il calcio, rivestendo il ruolo di vicepresidente del Napoli Calcio durante gli anni d’oro guidati da Ferlaino e arricchiti dal talento di Diego Maradona, un’epoca indimenticabile per la tifoseria e per l’intera città.

La fondazione, nel 1987, della finanziaria Cisfi, da cui nacque l’Interporto Campano, testimonia la sua capacità di proiettare le proprie visioni su scala più ampia, contribuendo a plasmare il futuro economico della regione.

Questo progetto, lungimirante e audace, ha contribuito a ridurre la distanza infrastrutturale tra il Sud e il resto d’Italia, stimolando la crescita e l’occupazione.

La sua influenza si estese anche a iniziative di respiro nazionale.

Punzo fu tra i protagonisti della nascita della Banca Popolare di Sviluppo, un istituto volto a sostenere le piccole e medie imprese, e partecipò attivamente alla creazione di Ntv Spa, affiancando figure di spicco come Luca di Montezemolo e Diego Della Valle.

Ntv, con il suo marchio Italo, ha rivoluzionato il trasporto ferroviario italiano, introducendo standard qualitativi elevati e promuovendo la concorrenza nel settore dell’alta velocità.

Negli ultimi anni, si era progressivamente allontanato dalle attività operative, ma la sua eredità continua a vivere nelle strutture che ha contribuito a creare e nelle persone che ha ispirato.

La sua scomparsa lascia un vuoto significativo nel panorama economico e sociale campano.

I funerali, che si terranno domenica 5 ottobre nella parrocchia Regina del Rosario, rappresentano un momento di commiato e di riflessione sull’importanza del suo contributo.

La sua storia è un esempio di come l’innovazione, la determinazione e la capacità di aggregazione possano generare un impatto duraturo sul territorio.