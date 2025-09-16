martedì 16 Settembre 2025
26.4 C
Napoli
Napoli Economia

Batteria Termica Innovativa: L’Italia All’Avanguardia nell’Energia

redazione napoli
redazione napoli

Un esempio virtuoso di transizione energetica si concretizza nell’area industriale ASI di Buccino (Salerno), con l’avvio di un impianto all’avanguardia, il primo in Italia e tra i pochi al mondo, a testimonianza dell’ingegno italiano applicato alle sfide del futuro.
Si tratta di Mgtes – Magaldi Green Thermal Energy Storage, un sistema innovativo sviluppato da Magaldi Group in sinergia con Enel, che introduce una rivoluzionaria batteria termica a sabbia fluidizzata.
Questa soluzione tecnologicamente avanzata, con una capacità di accumulo di 7,5 MWh, affronta direttamente una delle criticità principali del panorama energetico globale: l’integrazione delle fonti rinnovabili intermittenti con i consistenti fabbisogni termici dell’industria.
Il sistema Mgtes funge da ponte tra la produzione fluttuante di energia proveniente da fonti come solare ed eolico e la richiesta costante di calore necessaria per i processi industriali, garantendo una fornitura continua e affidabile, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

L’azienda alimentare I.
GI.
S.
p.
a.
, raffineria di oli vegetali e fornitore chiave del Gruppo Ferrero, è il primo caso d’uso di questa innovativa tecnologia.
Grazie a Mgtes, l’azienda è in grado di generare vapore verde a 190°C, soddisfacendo circa il 15% del proprio fabbisogno termico e riducendo significativamente le emissioni di gas serra, con una diminuzione stimata di oltre 500 tonnellate di CO₂ all’anno.

Questo approccio non solo contribuisce alla sostenibilità ambientale, ma migliora anche la competitività aziendale, dimostrando come la transizione energetica possa essere un motore di crescita.

“Questo traguardo è motivo di grande orgoglio per noi e per l’Italia,” ha affermato Mario Magaldi, presidente del Magaldi Group, sottolineando come l’ingegno italiano possa offrire soluzioni concrete a una delle sfide più complesse del nostro tempo.

Mgtes rappresenta una risposta mirata alla decarbonizzazione dei processi industriali ad alta e media temperatura, un settore che attualmente consuma circa il 25% dell’energia globale, dipendente in larga misura dai combustibili fossili.
Letizia e Raffaello Magaldi, consiglieri delegati di Magaldi Green Energy, hanno evidenziato come la batteria di sabbia fluidizzata non sia solo una tecnologia innovativa, ma una vera e propria svolta per il settore.

La sua capacità di sostituire il gas metano con un sistema sicuro, scalabile e sostenibile offre alle imprese gli strumenti necessari per intraprendere con successo il percorso verso la transizione energetica, favorendo al contempo la stabilità e la flessibilità della rete elettrica.
La soluzione Mgtes apre nuove prospettive per un futuro energetico più pulito e resiliente, dove l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale si fondono per creare valore per le imprese e per l’intero Paese.

