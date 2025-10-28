Battipaglia-Potenza: Rilancio ferroviario per il Sud Italia

Il completamento del complesso piano di ammodernamento infrastrutturale della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza segna un punto di svolta per il sistema di trasporti regionali e interregionali del Sud Italia.

L’intervento, cronologicamente coerente con i lavori avviati nel 2024 e proseguito nel 2025, rappresenta un investimento strategico volto a elevare gli standard di performance, accessibilità e velocità, riqualificando un’arteria cruciale per la mobilità di persone e merci.

La ripresa piena del servizio Potenza-Salerno e l’introduzione di una coppia di Frecciarossa sulla relazione Taranto-Potenza-Milano-Torino, con fermata nelle principali città lucane, testimoniano l’impatto tangibile di questo sforzo.

L’operazione, orchestrata da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), non si è limitata a un mero aggiornamento, ma ha mirato a una profonda revisione dell’infrastruttura, con l’obiettivo di mitigare i rischi, accrescere l’affidabilità e massimizzare l’efficienza complessiva.

Si tratta di una risposta concreta alle crescenti esigenze di un territorio che richiede collegamenti più rapidi, sicuri e resilienti.

Il piano di interventi ha abbracciato una vasta gamma di attività, spesso interconnesse tra loro.

La realizzazione del sottopasso a Picerno, ad esempio, non solo ha migliorato la fluidità del traffico ferroviario, ma ha anche contribuito a una migliore gestione del contesto urbano circostante.

L’adeguamento tecnologico delle stazioni, unitamente alle opere propedeutiche a Eboli, Contursi e Buccino, ha permesso di ottimizzare i processi operativi e ridurre i tempi di sosta.

L’impermeabilizzazione del ponte al chilometro 131+868 e la manutenzione delle opere d’arte sulla tratta Balvano-Bella Muro dimostrano un’attenzione particolare alla durabilità dell’infrastruttura, essenziale per garantire la continuità del servizio anche in condizioni ambientali avverse.

Il consolidamento del versante in dissesto in corrispondenza dell’imbocco della Galleria Martuscelli, un intervento particolarmente delicato, ha salvaguardato la sicurezza della tratta Franciosa-Picerno, prevenendo potenziali rischi geologici.

Infine, il rinnovo dei deviatoi a Sicignano degli Alburni ha contribuito a migliorare la manovrabilità e la precisione delle operazioni ferroviarie.

Questo ambizioso progetto, oltre ai benefici immediati in termini di puntualità e velocità, si inserisce in una visione più ampia di sviluppo infrastrutturale del Sud Italia, volto a promuovere la coesione territoriale, a stimolare la crescita economica e a migliorare la qualità della vita dei cittadini.

La linea Battipaglia-Potenza, rilanciata con questo intervento, si conferma un asset strategico per il futuro della mobilità sostenibile nel Mezzogiorno.