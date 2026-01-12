Bcp e Nexi: intesa strategica per il merchant acquiring italiano

Banca di Credito Popolare (Bcp) e Nexi Payments annunciano una significativa intesa strategica che rimodella il panorama del merchant acquiring nel mercato italiano.

L’accordo, strutturato per concretizzarsi entro la fine del 2025, soggetto all’approvazione delle autorità di vigilanza, prevede il trasferimento a Nexi Payments, da parte di Bcp, di un ramo d’azienda dedicato al merchant acquiring. Questo include una rete operativa composta da circa 4.700 punti di vendita (POS) attivi presso circa 3.400 esercizi commerciali.

La partnership trascende una semplice cessione di asset, configurandosi come una sinergia volta a potenziare l’offerta di servizi di pagamento digitale.

Bcp potrà sfruttare la capillare rete distributiva e la forza commerciale propria per promuovere l’ampia gamma di soluzioni di Nexi, orientate all’incasso e all’elaborazione dei pagamenti per esercenti, sia in presenza che nell’e-commerce.

Questo permette a Bcp di accelerare il percorso di digitalizzazione dell’offerta, rispondendo alla crescente domanda di soluzioni di pagamento flessibili e innovative.

L’operazione si inserisce in un contesto di profonda trasformazione del settore finanziario, caratterizzato da una crescente competizione e dalla necessità di adattarsi alle nuove esigenze dei consumatori e dei commercianti.

Nexi, leader europeo nei sistemi di pagamento, rafforza la propria posizione attraverso l’acquisizione di una base clienti consolidata e una rete di punti vendita strategici.

Bcp, dal canto suo, focalizza le proprie risorse su attività core, concentrandosi su servizi bancari integrati e sull’assistenza personalizzata alla clientela.

Secondo Mario Crosta, direttore generale di Bcp, questa partnership rappresenta una scelta strategica fondamentale per il futuro dell’istituto.

La collaborazione con Nexi consente di offrire prodotti e servizi di accettazione pagamenti costantemente aggiornati e allineati con le migliori pratiche internazionali, garantendo agli esercenti un’esperienza ottimale e valorizzando la relazione di fiducia instaurata nel tempo.

L’operazione testimonia un impegno tangibile verso l’innovazione tecnologica e una visione orientata alla crescita sostenibile, con l’obiettivo di fornire un valore aggiunto significativo per tutti gli stakeholder coinvolti, dai commercianti ai consumatori, fino ai dipendenti e agli azionisti di Bcp.

La partnership è vista come un catalizzatore per un’evoluzione industriale profonda, che consolida la posizione di Bcp come istituto di credito moderno, proiettato verso il futuro.