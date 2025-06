Campania 2024: Crescita Modesta e Sfide Strutturali

L’economia campana nel 2024 si prospetta caratterizzata da una crescita moderata, segnando una decelerazione rispetto all’anno precedente ma mantenendo una relativa resilienza rispetto alle dinamiche nazionali e del Mezzogiorno. Il rapporto annuale di Bankitalia delinea un quadro complesso, dove l’espansione dei servizi, sebbene presente, non compensa le incertezze che gravano sull’industria manifatturiera, pilastro storico dell’economia regionale. Anche il settore delle costruzioni, pur mantenendo una tendenza positiva, mostra segni di un rallentamento più marcato rispetto alle attese iniziali.Secondo le stime basate sull’indicatore Iter, la crescita del prodotto interno lordo (PIL) regionale si posiziona appena al di sopra dei livelli del 2023, un anno che aveva già segnato un recupero parziale dopo le turbolenze economiche globali. Un dato significativo è che, nonostante i progressi, il PIL regionale fatica a superare i livelli pre-crisi del 2007, evidenziando le cicatrici lasciate dalla crisi finanziaria internazionale e dalla successiva crisi del debito sovrano, che hanno profondamente inciso sulla struttura produttiva e sulla capacità di investimento della regione.Sul fronte occupazionale, la Campania continua a registrare un aumento del numero di occupati, un segnale positivo che riflette la capacità del mercato del lavoro regionale di assorbire nuova forza lavoro. Questo aumento è trainato sia dalla crescita del numero di dipendenti, sia dall’incremento dei lavoratori autonomi, un fenomeno che suggerisce una maggiore flessibilità e un’evoluzione verso forme di lavoro più autonome. I settori trainanti sono le costruzioni, che riflettono una domanda interna persistente, e i servizi, che beneficiano di una maggiore mobilità e di un cambiamento nelle preferenze dei consumatori. La tipologia contrattuale prevalente per i dipendenti resta quella a tempo indeterminato, un elemento cruciale per la stabilità del mercato del lavoro e per la crescita delle competenze. Tuttavia, la riduzione delle ore lavorate per addetto, unitamente all’aumento delle autorizzazioni alla cassa integrazione guadagni, in particolare nei settori della pelletteria e della produzione di mezzi di trasporto, introduce una nota di cautela, suggerendo una possibile polarizzazione del mercato, con posizioni più stabili affiancate da forme di lavoro più precarie. Il tasso di partecipazione al mercato del lavoro si mantiene sostanzialmente invariato, mentre il calo del tasso di disoccupazione è un elemento di incoraggiamento, anche se non risolve i problemi strutturali del mercato regionale.L’andamento positivo del reddito delle famiglie, sostenuto dalla ripresa graduale delle retribuzioni e dall’aumento dell’occupazione, è ulteriormente rafforzato dalla significativa riduzione dell’inflazione. Questo aumento del potere d’acquisto ha permesso una lieve crescita dei consumi reali, in linea con le performance dell’anno precedente. Un dato rilevante è l’accesso all’Assegno di Inclusione (AdI), misura di contrasto alla povertà che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza. L’incidenza dell’AdI in Campania è notevolmente superiore alla media nazionale, evidenziando la persistenza di sacche di povertà e la necessità di politiche mirate. L’indebitamento delle famiglie continua a crescere, trainato dall’aumento del credito al consumo, con una moderata espansione delle erogazioni di nuovi mutui legata all’aumento delle compravendite immobiliari nella seconda parte dell’anno, un indicatore che riflette un cauto ottimismo verso il futuro economico della regione. La situazione, pur mostrando aspetti incoraggianti, richiede un’analisi attenta delle criticità e un impegno costante per promuovere una crescita più inclusiva e sostenibile nel tempo.