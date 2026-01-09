Cmd torna italiana: reverse buyout e nuova era per la propulsione avanzata

Cmd, l’azienda italiana specializzata nella propulsione avanzata, celebra un momento cruciale della sua storia con il completamento di un’operazione di reverse buyout, un ritorno alle radici che ristabilisce il controllo azionario al 100% in mani italiane.

Questo significativo evento segna una cesura rispetto alla fase di collaborazione con Loncin Motor Co. Ltd.

, che nel 2017 aveva acquisito una quota rilevante nel capitale sociale per supportare l’espansione globale dell’azienda.

L’operazione, più che un semplice trasferimento di proprietà, si configura come una dichiarazione di intenti, una riaffermazione dell’identità industriale italiana e un investimento strategico nel futuro.

Per Giorgio e Mariano Negri, soci co-fondatori e artefici di questo riassetto, la scelta rappresenta una risposta a un contesto globale caratterizzato da crescenti complessità geopolitiche e da una crescente necessità di autonomia industriale.

Mariano Negri, ora Presidente e CEO, sottolinea come questo ritorno alle origini sia fondamentale per preservare l’eredità trentennale dell’azienda e per affrontare le sfide tecnologiche del futuro con maggiore agilità e indipendenza.

La leadership è ora saldamente nelle mani della famiglia Negri, con l’ingresso nella governance dei figli, rappresentando così la terza generazione a guidare l’azienda, un modello distintivo di family business italiano che fonde tradizione e visione innovativa.

L’ancoraggio territoriale rimane un pilastro fondamentale della filosofia aziendale.

Cmd ribadisce la sua scelta di operare nel Mezzogiorno, in particolare in Basilicata (con una sede operativa ad Atella), una regione che, nonostante le difficoltà, dimostra un potenziale di rinascita industriale e offre opportunità di crescita.

L’azienda intende rafforzare questo legame, investendo nel territorio e contribuendo allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali.

Cmd si posiziona come un attore chiave nella transizione verso una mobilità più sostenibile, operando in settori diversificati come automotive, nautica, aeronautica ed energia.

Il focus è rivolto a soluzioni di propulsione innovative, che integrano tecnologie elettriche, ibride e ad alto contenuto tecnologico, spesso sviluppate in collaborazione con istituti di ricerca e università.

L’operazione di reverse buyout, perfezionata a Caserta, centro nevralgico delle attività direzionali e della ricerca e sviluppo, prepara l’azienda a una nuova fase di espansione internazionale, con una partecipazione strategica alle principali fiere del settore nel 2026.

“Scegliamo un futuro con chiarezza – afferma Giorgio Negri – mettendo al centro l’impresa, le competenze, le persone e la nostra identità italiana.

” L’operazione ha incluso un aumento significativo del capitale sociale, portandolo da 16,8 a 25,9 milioni di euro, un investimento diretto da parte della famiglia che testimonia la fiducia nel progetto industriale e nelle sue prospettive di crescita.

Questa solida base finanziaria rafforza la capacità di Cmd di perseguire nuove opportunità di sviluppo e consolidare la sua posizione di leader globale nel settore della propulsione avanzata, dimostrando che un’industria italiana forte, innovativa e radicata nei propri territori non solo sopravvive, ma si evolve e investe nel proprio futuro con determinazione.