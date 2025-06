Coste a rischio: allarme per l’illegalità ambientale in Italia.

La pressione antropica sulle coste italiane si fa sempre più insidiosa, manifestandosi in un incremento preoccupante di abusi edilizi e illegalità ambientale. I dati anteprima di “Mare Monstrum 2025”, elaborati da Legambiente, dipingono un quadro allarmante: nel 2024 si contano 10.332 violazioni ambientali lungo le coste nazionali, un lieve aumento (0,7%) rispetto all’anno precedente. Questa escalation non è solo un dato statistico, ma riflette una profonda crisi di governance territoriale e una persistente inefficacia dei controlli.La Campania si conferma tristemente primattiva in questa classifica negativa, accumulando ben 1.840 reati, che rappresentano quasi il 18% del totale nazionale. Un dato che evidenzia una situazione di grave emergenza, aggravata dal numero di persone denunciate (2.073) e arrestate (4), e dall’alto numero di sequestri preventivi (343) disposti dalle autorità. Questa leadership in termini di illegalità non è un’anomalia, ma il risultato di una combinazione di fattori complessi che includono pressione demografica, speculazione edilizia incontrollata, e, in alcune aree, la presenza di dinamiche criminali organizzate.A distanza, seguono Puglia (1.219 reati), Sicilia (1.180) e Toscana (946), mentre la Calabria, un tempo considerata un focolaio di illegalità costiera, scende al quinto posto, sebbene rimanga in una situazione critica. È importante sottolineare che la concentrazione di questi reati nelle regioni con una forte presenza mafiosa (Campania, Puglia, Sicilia, Calabria) evidenzia una correlazione allarmante tra criminalità organizzata e degrado ambientale. Queste quattro regioni, che concentrano quasi la metà dei reati costieri, rappresentano un nodo cruciale per affrontare il problema.A livello provinciale, Napoli guida la classifica con un incremento vertiginoso dei reati (+39,1%), mentre Salerno registra un balzo significativo, passando dal quinto al secondo posto. Anche Bari, Roma, Genova, Palermo, Sassari e Foggia si collocano tra le province più colpite, testimoniando una diffusione capillare del fenomeno.L’aumento dei controlli effettuati dalle forze dell’ordine e dalle Capitanerie di porto (6% in più rispetto al 2023) è positivo, ma insufficiente a contrastare efficacemente l’illegalità. L’incremento degli illeciti amministrativi (85,6% rispetto al 2023) suggerisce un’evoluzione delle strategie illegali, che mirano a eludere i controlli e sfruttare le lacune normative. L’aumento dell’efficacia delle sanzioni amministrative, con un valore economico superiore ai 53 milioni di euro, è un segnale incoraggiante, ma non compensa la gravità del fenomeno.La situazione richiede un cambio di paradigma nella gestione del territorio costiero. È necessario rafforzare i controlli, aumentare le sanzioni, promuovere la trasparenza nella pianificazione urbanistica, coinvolgere attivamente la comunità locale e, soprattutto, agire con determinazione contro le attività illegali, indipendentemente dalle loro dimensioni e dai loro interessi. La tutela del patrimonio costiero italiano non è solo un imperativo ambientale, ma anche un dovere verso le future generazioni.