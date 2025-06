Crisi d’impresa e Fisco: seminario a Ischia per esperti e professionisti.

Il panorama economico contemporaneo, costellato di sfide globali e incertezze strutturali, rende imprescindibile un’analisi approfondita delle strategie di gestione delle crisi aziendali e dei loro complessi rapporti con l’amministrazione finanziaria. È con questo spirito che IUM Academy School, prestigiosa istituzione napoletana di formazione giuridica e linguistica, ha promosso un seminario di studi a Ischia, presso l’Hotel Regina Isabella di Lacco Ameno.L’evento, concepito come piattaforma di dialogo e aggiornamento professionale, mira a superare la mera elencazione normativa per addentrarsi in una riflessione critica e proattiva sulle dinamiche che governano le procedure concorsuali e i rapporti con il fisco. Non si tratta, dunque, di un mero aggiornamento formale, bensì di un’occasione per stimolare un confronto costruttivo tra attori chiave del sistema economico-giuridico: magistrati specializzati in diritto fallimentare, avvocati esperti in diritto tributario e societario, docenti universitari con competenze specifiche in materia di crisi d’impresa, e rappresentanti di istituzioni pubbliche coinvolte nella gestione delle procedure concorsuali.L’importanza del seminario risiede nella sua capacità di affrontare le problematiche emergenti derivanti dalle più recenti riforme legislative, che hanno radicalmente trasformato il quadro normativo di riferimento. In particolare, si prefigge di esaminare l’impatto della disciplina sulla riorganizzazione preventiva delle imprese in difficoltà, con un’attenzione specifica agli strumenti di allerta precoce e alle procedure di composizione della crisi, come il concordato preventivo e l’accordo di ristrutturazione dei debiti.Un focus significativo sarà dedicato anche all’interfaccia tra procedure concorsuali e diritto tributario, analizzando le implicazioni fiscali derivanti dalla sospensione dei termini di decadenza e prescrizione, dalla revisione dei crediti tributari e dalla possibile applicazione di misure cautelari. Si affronteranno, inoltre, i temi della trasparenza, della responsabilità degli amministratori e della tutela dei creditori, elementi cruciali per garantire l’equità e l’efficacia delle procedure concorsuali.L’obiettivo ultimo è fornire ai partecipanti gli strumenti concettuali e operativi necessari per affrontare con competenza e consapevolezza le sfide poste dalla crisi d’impresa, promuovendo una cultura della prevenzione, della gestione virtuosa e della collaborazione tra le parti coinvolte, al fine di favorire la ripresa economica e la sostenibilità del sistema produttivo. Il seminario si configura, pertanto, come un investimento strategico per il futuro del diritto e dell’economia italiana.